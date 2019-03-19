Материнство старит женщину на 11 лет, — ученые

Здоровье

Рождение малыша оказывает значительное влияние как на физическое, так и на психическое состояние женщины. По утверждению американских исследователей, материнство способно состарить почти на 11 лет. Об этом говорится в статье на сайте College o fHealth and Human Services.

Известно, что роды и последующий уход за ребенком существенно влияют на состояние роженицы. Однако ранее не существовало подробных исследований масштаба воздействия материнства на организм женщины. Научная группа Университета Джорджа Мейсона изучила изменения состояния здоровья мамы.

В масштабах исследований эксперты проанализировали ДНК около 2000 женщин фертильного возраста, что дало возможность выяснить, как рождение малыша влияет на те, или иные генетические марки. Как утверждают ученые, результаты свидетельствуют об ускорении процесса старения клеток после рождения детей.

Причем со слов ученых, такое ускорение опережает «биологический возраст» на 11 лет. Ученые мониторили изменения длины концевых участков хромосом, укорачивающихся при делении (теломер) у женщин. Оказалось, что процесс старения усиливается еще более с увеличением количества рожденных детей, с каждым последующим ребенком условные годы прибавляются к фактическому возрасту.

В то же время приведенные выше результаты вряд ли говорят о том, что у рожавших женщин появляется повод для беспокойства: исследования в Каролинском институте (Швеция) показали, что родители в среднем живут дольше бездетных индивидов. Проанализировав данные почти 1,5 миллиона человек, рожденных с 1911 по 1925 годы, эксперты пришли к выводу, что причиной тому служит помощь старым родителям взрослыми детьми и увлечение бездетных людей вредными привычками. При этом отцы, в одиночку, без супруги воспитывающие детей, живут меньше пап в полной семье и мам-одиночек.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ученые предупредили: умных мужчин намного меньше, чем умных женщин. Поэтому если эти женщины хотят видеть рядом с собой спутника под стать, не менее образованного и интеллектуально развитого, нужно приготовиться тому, что на этом пути их постигнет разочарование. На всех желающих таких мужчин просто физически не хватит, предостерегли специалисты. Поэтому умным женщинам советуют рожать от неумных мужчин.

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