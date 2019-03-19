Украина

Рака и вздутия не будет: Супрун опровергла миф о вреде хлеба на дрожжах

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун решила довести до сведения украинцев то, что хлеб на дрожжах не вреден, а наоборот, очень даже полезен. Своим мнением чиновница традиционно поделилась на странице в Facebook.

«От дрожжей болит живот, могут быть инфекции и даже рак. Такое утверждение можно услышать от людей, которые пропагандируют бездрожжевое питание и зачастую далеки от медицины и научных исследований», — пишет она.

При этом Супрун отметила, что дрожжи — это простейшие грибки, способные делать из сахара углекислый газ. Их добавляют к хлебу, чтобы он был рыхлым и питательным. Когда хлеб печется, углекислый газ поднимается и делает в тесте дырочки.

Кроме того, дрожжи обогащают хлеб витаминами и аминокислотами. В частности, в таком хлебе больше железа, сообщила и.о. главы Минздрава.

«Когда тесто подходит, ферменты микроорганизмов разрушают фитин муки. Фитин — это соединение, которое связывает ионы железа или цинка, и делает их недоступными для усвоения в нашем кишечнике. Поэтому хлеб на кислом тесте содержит значительно больше доступного железа», — написала она.

Еще одна причина, по которой не стоит беспокоиться о вредности дрожжей — то, что они не выживают в уже испеченном хлебе. Благодаря высоким температурам они погибают вместе со спорами, и это происходит даже при незначительном нагревании.

«Но почему тогда после хлеба могут возникать боль в животе и вздутие? Потому что в белом хлебе или сдобных булках много углеводов и мало клетчатки. От такой еды, особенно если ее кушать много и быстро, возникает боль и вздутие», — отметила в. а. министра.

Супрун советует тем, кого все же пугают дрожжи, выбирать цельнозерновой хлеб. По ее словам, он содержит больше питательных веществ, витаминов, минералов и клетчатки. Главное — хорошо его пережевывать и запивать. Это будет способствовать процессу пищеварения и усвоению питательных веществ, и предотвратит связанным с клетчаткой запоры.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Супрун рассказала украинцам об источниках вдохновения, среди которых, в частности, находятся спорт, секс и бокал темного пива.

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