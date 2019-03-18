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Действительно ли вакцинация может быть опасной: Супрун дала ответ
И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун развенчала популярные мифы, связанные с осложнениями после профилактической вакцинации. Она утверждает, что местные аллергические реакции, которые могут беспокоить ребенка (и его родных) проходят самостоятельно и никакой опасности здоровью ребенка не несут, тем более, что перед введением препарата врач обязан подтвердить отсутствие у пациента заболевания.
Миф. Покраснение — это аллергическая реакция, поэтому нужно применять антигистаминные препараты.
Объяснение. Покраснение, как реакция после вакцинации, чаще всего не является аллергической реакцией. Кроме того, развитие анафилактических реакций (чрезвычайно редких аллергических реакций) эти препараты также не предупреждают.
Миф. Температуру, которая появляется после прививки, нужно обязательно сбивать.
Объяснение. Порой сами лекарства способны вызывать аллергическую реакцию, поэтому с применением дополнительных лекарственных средств нужно быть осторожными.
Миф. Если ребенок плохо переносит повышение температуры — не стоит дожидаться, пока жар превысит 38,5 градусов.
Объяснение. При повышенной температуре может быть достаточно откорректировать температурный режим в комнате и даваит достаточно питья.
Миф. Компрессы и мази помогают снизить отек и покраснение.
Объяснение. Йодные сетки, прикладывание листов капусты или применение компрессов на месте укола могут привести к перегреву,
Напомним, Ульяна Супрун заверила в безопасности вакцин от кори.
А мировые соцсети решили бороться с мифами от противников вакцинации.
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