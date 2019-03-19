Украина

Два повышения пенсий: стало известно, сколько будут получать пенсионеры к концу года

В Украине помимо мартовского повышения пенсии запланировано еще две индексации в июле и декабре. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда, передает АиФ.

Так, в апреле вторую часть одноразовой надбавки в 2400 гривен (1200 гривен) получат пенсионеры с полным трудовым стажем, которые в свое время работали за маленькую зарплату. Размер оклада принимался во внимание при индексации, такие люди не получили повышения или получили минимальное на 100 гривен.

Кроме того, планируется, что с 1 июля минимальная пенсия вырастет на 67 грн и достигнет показателя в 1564 гривен и в декабре на 74 гривен. Таким образом, к концу 2019 года украинские пенсионеры будут получать минимум 1638 грн в месяц.

По состоянию на 15 марта 2,779 млрд гривен уже готово для перечислению на счета пенсионеров, которые оформляли субсидии. Эта сумма составляет 69,4% от общей потребности в монетизированных субсидиях для граждан пенсионного возраста за один месяц. На выплату пенсий в марте направлено 24,4 млрд гривен, и это 66,3% от месячной потребности.

Кроме того, в начале февраля Пенсионный фонд Украины начал работу над выполнением задач, которые связаны с монетизацией субсидий. Речь идет о предоставлении субсидий пенсионерам прямо на счет для пенсионных выплат.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил о том, что вышедшим на заслуженный отдых до 2010 года украинцам пенсию будут считать исходя из реального стажа, а не выплат Единого социального взноса в Пенсионный фонд. Благодаря ожидающимся изменениям лицам, которые достигли 70 лет или тем, кто вышел на пенсию раньше 60 лет по другим обстоятельствам, пенсии повысят. По словам чиновника, согласно обновленной формуле стаж работы будет «цениться выше», чем размеры зарплат.

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