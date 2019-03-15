Стаж важнее зарплаты: в Украине изменят формулу подсчета пенсий для граждан старше 70 лет

Украина

Вышедшим на заслуженный отдых до 2010 года украинцам пенсию будут считать исходя из реального стажа, а не выплат Единого социального взноса в Пенсионный фонд. О разработке такой реформы рассказал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, пишет АиФ.

Благодаря ожидающимся изменениям лицам, которые достигли 70 лет или тем, кто вышел на пенсию раньше 60 лет по другим обстоятельствам, пенсии повысят.

По его словам, согласно обновленной формуле стаж работы будет «цениться выше», чем размеры зарплат.

«Граждане, которые пропахали всю жизнь на благо страны, должны получать более высокую пенсию», — заметил Розенко.

Напомним, ранее министр соцполитики Андрей Рева заявил, что Кабмин запланировал повысить минимальные пенсии два раза в течение нынешнего года — в июле и декабре. После указанного пересчета пенсии будут повышены у тех лиц, чей базовый размер выплат не достиг прожиточного минимума в виду низких зарплат на своих работах и соответственно, маленьких размеров отчислений Единого социального взноса в Пенсионный фонд.

Министр уточнил, что аналогичное повышение минимальных пенсий было в декабре 2018 года. Кроме того, Кабинет министров работает над процедурой повышения пенсий гражданам, которые получали низкие зарплаты и отчисляли в Пенсионный фонд маленькие размеры взносов. В числе таковых называют работников сельского хозяйства, и медицинских работников низкой квалификации, а также представителей других низкооплачиваемых до 2006 года профессий. Именно таким пенсионерам правительство предоставило компенсации к пенсиям — по 1200 гривен в марте и апреле. Выплаты были им начислены с целью «выиграть время» для подготовки пересчета их пенсий.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Пенсионном фонде уточнили, что с 1 января 2019 года в Украине был увеличен минимальный стаж работы для получения права выхода на пенсию. Теперь для лиц, желающих выйти на пенсию в 63 года, необходимый стаж составляет от 16 до 26 лет, а те, кто 15 лет платил ЕСВ, могут рассчитывать на выход на пенсию в 65 лет. Представители ПФУ отметили, что если 15 лет страхового стажа у украинца нет, то он не сможет рассчитывать на получение пенсии. В таком случае, он будет получать социальную помощь от правительства.

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