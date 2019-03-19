Мужчина предотвратил наглую кражу в центре Киева: сеть взбудоражило видео

Украина

В Киеве неравнодушный гражданин предотвратил ограбление среди белого дня. В сеть попало видео несостоявшегося преступления. Так, группа девушек незаметно пытается вытащить кошелек у идущего перед ними мужчины.

В сети активно обсуждают видео.

«На прошлой неделе тоже стал свидетелем, как цыганье выбрало жертву на центральном вокзале. Я подошел к женщине и предупредил, что её собираются ограбить цыгане рядом стоящие. Предложил её провести до поезда, но она сказала, что ей до поезда еще долго ждать. Посоветовал стоять рядом с людьми где есть мужчины и стоять у стенки либо окон, чтобы было поле зрения больше. Люди, будьте внимательны! А если видите, что кто-то может сейчас оказаться в беде, не проходите мимо!» — написал один из пользователей в комментариях.

«Настолько обнаглели, у меня сумка через плечо всегда спереди, так они ее перетягивали ее в свою сторону, как будто я не почувствую», — добавил еще один.

«Пора в сумку капкан ставить», «Я вчера таких же от девушки с ребенком шуганула, „подсаживали“ в маршрутку», «Леси Украинки 20 /22 пошли в сторону Бесарабки и походу их седой мужик с группой (2 нашей внешности) курирует», — также пишут в сети.

Как писали «ФАКТЫ», в центре Киева не раз были замечены воровки, которые занимались грабежами среди белого дня.

Так, в августе в центре Киева на Майдане независимости камеры засняли женщин-воровок. Тогда две женщины вытянули содержимое сумки у мужчины, идущего по Майдану независимости и держащего в руках ребенка.

Также в соцсетях показали фото двоих граждан, замеченных на воровстве в кофейнях Киева. На проспекте Свободы они попытались расплатиться за кофе «какой-то бумажкой», а на проспекте Василя Порика украли телефон у бариста.

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