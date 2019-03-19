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Происшествия

В Киеве напали на судью: первые детали ЧП

11:13 19 марта 2019   271
Суд
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве 19 марта возле Высшей квалификационной комиссии судей Украины было совершено нападение на судью хозяйственного суда Харьковской области Усатого Виталия Александровича, который должен был принять участие в процедуре квалификационного оценивания. Об этом сообщили на сайте комиссии.

«Высшая квалификационная комиссия судей Украины решительно осуждает подобные позорные проявления насилия и последовательно продолжает осуществлять все процедуры в рамках проведения судебной реформы», — говорится в сообщении.

Как писали «ФАКТЫ», утром 12 марта марта неизвестные совершили нападение на Голосеевский районный суд Киева — по окнам на втором и третьем этаже была произведена серия выстрелов из огнестрельного оружия. Стрелявший находился с тыльной стороны здания и вел стрельбу в сторону кабинетов судей.

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