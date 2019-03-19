В Киеве водитель оторвал дверь переполненной маршрутки: в сети показали видео

Происшествия

В сеть попало видео, показывающее как в Киеве водитель маршрутки № 155 оторвал дверь, чтобы ее отремонтировать. На видео видно, как пассажиры начали спешно покидать переполненную маршрутку.

Видео вызвало оживленную дискуссию в сети. Некоторые пользователи усомнились в том, что водитель отломал дверь для того, чтобы ее отремонтировать.

«Не знаю — как я понял по видео — сломалась задняя дверь и водитель пошел открыть и выпустить пассажиров. Вот если бы он подошел и поломанную дверь поставил на место и поехал себе дальше — то это был бы уже „ремонт“», — написал один из них.

«Нормал скоро лето))))» — написал другой, намекая на то, что уже тепло и можно ездить без двери.

Как писали «ФАКТЫ», около месяца назад в сеть попало видео о том, как в Киеве водитель маршрутного такси № 542 проводил ремонт микроавтобуса во время движения.

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