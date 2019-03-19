МВФ отложил весенний транш для Украины: почему так произошло

Деньги

Похоже, у нашей страны возникли сложности с получением кредита от Международного валютного фонда. По словам главного редактора «Цензор.Нет» Юрия Бутусова, МВФ перенес сроки предоставления Украине очередного кредита — в 500 млн долларов. И это очевидная реакция на решение Конституционного суда Украины об отмене статьи 368−2 Уголовного кодекса о незаконном обогащении государственных служащих. Так что же происходит и сможет ли наша страна рассчитывать на зарубежную финансовую помощь?

Стоит отметить, что после скандального решения Конституционного суда в парламент уже поступило несколько законопроектов, призванных вернуть ответственность чиновников за незаконное обогащение. Однако, похоже, зарубежные партнеры считают, что эти документы несовершенны.

Председатель парламентского Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин заявил, что получил письмо от послов США и ЕС, а также от представительства Международного валютного фонда с просьбой отложить рассмотрение всех законопроектов о незаконном обогащении.

«Посол США, миссия МВФ, посол Евросоюза написали письмо — сегодня пришло: они просят отложить рассмотрение всех законопроектов, потому что они несовершенны. В том числе и президентский», — сообщил Кожемякин.

В письме отмечается: чтобы стать эффективным средством в борьбе с коррупцией, законопроект о незаконном обогащении должен быть разработан в соответствии с международными обязательствами страны, в том числе согласно Конвенции ООН против коррупции, а также Конституции Украины и основным принципам ее правовой системы.

«Мы отмечаем, что разработанные законопроекты, в том числе представленные президентом Украины, не полностью соответствуют этой цели, поэтому должны быть пересмотрены и тщательно обсуждены с соответствующими заинтересованными сторонами», — говорится в письме.

Но в сложившейся ситуации наиболее тревожным сигналом является отсрочка предоставления кредитного транша от МВФ, тем более что в правительстве заверяют: Украина выполняет свои текущие обязательства перед зарубежными кредиторами.

«Во время визита экспертов МВФ у нас произошло очень конструктивное обсуждение. Все текущие маяки и большинство текущих обязательств по программе выполнены, а те, которые не выполнены, — в процессе выполнения, и мы понимаем, что их имплементация продвигается хорошо», — заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова.

Но тогда остаются открытыми вопросы: почему МВФ отложил запланированный на май транш в 500 млн долларов и не грозит ли Украине полное прекращение финансовой помощи от международных доноров? Прокомментировать сложившуюся ситуацию «ФАКТЫ» попросили управляющего партнера консалтинговой компании «Финансовая студия» кандидата экономических наук Евгения Невмержицкого.

— Почему МВФ отложил транш?

— Четких причин МВФ не называет, ограничившись техническими требованиями пересчета экономических показателей. Мы можем только догадываться, что решение отложить транш явилось результатом одиозного и, очевидно, противоречащего праву решения Конституционного суда об отмене уголовной ответственности по статье о незаконном обогащении, что сводит к нулю всю риторику действующей власти о борьбе с коррупцией. Также явной является неопределенность с результатами выборов президента, от которых зависит дальнейшая политика Украины.

— То есть это намерение МВФ в первую очередь связано с решением Конституционного суда по статье о незаконном обогащении?

— Напрямую МВФ не может связывать свое решение отложить выплату запланированного транша с вердиктом Конституционного суда по вопросу неконституционности уголовного наказания за незаконное обогащение. Хотя можно сделать очевидные выводы, что это судебное решение еще раз показало всему миру цинизм нашей коррупционной системы.

— Что может сделать власть, чтобы нормализовать отношения с МВФ?

— Вопрос состоит в том, какой будет эта власть, что покажут выборы. К нынешним представителям власти уровень доверия очень низкий — как внутри страны, так и за рубежом. Потому что невозможно уважать власть, которая позволяет высокий уровень коррупции во время внешней агрессии. Вот и имеем вполне обоснованную реакцию цивилизованного внешнего мира. А в случае, если получим власть, которая отвечает интересам общества, то все, что нужно, это как раз действовать в интересах общества и государства, что является одним и тем же.

Для восстановления взаимоотношений с МВФ нужно просто выполнять функции государства в интересах государства, а это означает проведение сбалансированных комплексных реформ, которые поменяют коррупционную модель управления экономикой (когда чиновники ни за что не отвечают и покрывают друг друга, злоупотребляя властью в корыстных интересах) на эффективную модель гражданского общества, контролирующего представителей власти.

Откладывание выплаты очередного транша повлекло повышение курса доллара после значительного укрепления гривни, а резкие колебания также негативно сказываются на всей экономике. Сейчас власть уже ничего не может сделать, кроме как заниматься предвыборной кампанией. Если выбор украинского общества останется прежним, то, скорее всего, МВФ продолжит свою политику сдержанной поддержки украинской экономики при фактическом сохранении текущей экономической модели. Но Украина имеет шанс на реальные положительные изменения, что будет видно после выборов.

— Насколько реален сценарий полной приостановки кредитования от МВФ?

— Я считаю сценарий полной остановки взаимоотношений Украины с МВФ очень маловероятным. Для этого на выборах должны победить маргинальные политические силы, что по факту практически не имеет шансов. Даже если останется нынешняя власть, сотрудничество, вероятно, продлится, так как именно эта власть и достигла нынешних отношений с МВФ, хотя и с большим скрипом.

Экономика Украины демонстрирует фактическую остановку разрушающих тенденций, вызванных «банкопадом» и искусственной девальвацией, и мы наблюдаем двухлетнюю стагнацию, так как рост ВВП на 2−3% в нынешних условиях нельзя назвать ростом. Потому что экономика Украины требует восстановления после резкого падения ВВП в два раза по сравнению с уровнем 2013 года. Этого восстановления достичь несложно, если «прижать» коррупцию. И мы снова возвращаемся к основной беде украинской экономики — коррупции, которая действительно может быть остановлена при проведении честных и прозрачных выборов. В этом случае и МВФ продолжит сотрудничество, и частный зарубежный капитал пойдет в Украину. А пока на это нет политической воли, кроме пустой риторики, не подтвержденной фактическими делами.

Основные меры, которые необходимы украинской экономике, следующие: сбалансирование тарифов на коммунальные услуги и реструктуризация долгов по нереальной к оплате задолженности за «коммуналку» с частичным списанием долгов самых необеспеченных слоев населения; решение вопроса по другим огромным долгам, вызванным необоснованной государственной политикой в области финансов, например, по ипотечным кредитам в валюте; запуск рынка земли; а также весь комплекс мер по реформированию государственного управления для защиты внутренних и внешних инвесторов украинской экономики, — подытожил эксперт.

Стоит напомнить, что по итогам 2018 года валовой внешний долг Украины составил 1,4 трлн грн. В том числе международным финансовым организациям — 607,74 млрд, или 43,4%. При этом, по данным Министерства экономического развития и торговли, уровень государственного долга по отношению к валовому внутреннему продукту в 2018 году снизился до 60,9%, при том что в 2017 году составлял 68%.

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