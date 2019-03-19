Происшествия

Нападение на судью в Киеве: появилось фото с места происшествия

Во вторник, 19 марта, в Соломенском районе Киева неизвестный облил зеленкой судью Хозяйственного суда Харьковской области.

Ранее неизвестные плеснули зеленку в лицо главы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Сергея Козьякова.

Сегодняшнее ЧП произошло около 9 часов утра на улице Генерала Шаповала, когда мужчина вышел из автомобиля.

Как сообщили в полиции, к пострадавшему подошел неизвестный в капюшоне, брызнул зеленкой и убежал.

Правоохранители просматривают записи с камер видеонаблюдения и проводят мероприятия по розыску злоумышленника. Потерпевший — судья Хозяйственного суда Харьковской области Усатый Виталий Александрович. По его словам, в последнее время конфликтов у него ни с кем не возникало.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о подобном инциденте, который произошел в Бердянске Запорожской области. 1 февраля местные активисты сорвали выступление регионала Александра Вилкула, облив его зеленкой и не дав выступить в доме культуры.

В октябре прошлого года в здании Киевской городской госадминистрации активисты облили зеленкой депутата Сергея Гусовского, предъявив ему обвинение в том, что «вместо реальной работы депутат ежегодно обогащался».

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