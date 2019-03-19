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Шестинедельному ребенку пришлось вживить искусственный анус после изнасилований, которым его подвергли родители
В немецком городе Людвигсхафен-ам-Райн ведется судебное разбирательство по делу гражданских супругов — 23-летнего Исмаила С. и 26-летней Нины Р. Они обвиняются в причинении жутких физических травм своему новорожденному сыну. Родители жестоко насиловали своего шестинедельного ребенка — так, что хирургам впоследствии пришлось вживить малышу искусственный анус. Как сообщает издание Metro, мать мальчика «для своего собственного сексуального удовлетворения» вставляла в прямую кишку новорожденного инородные предметы, что привело к серьезным повреждениям внутренних органов ребенка. По словам прокурора Губерта Штробера, Исмаил также принимал участие в истязании сына, причинив «кровавую рану» в районе гениталий ребенка, а также «заметные и болезненные синяки». Врачи также выявили у мальчика перитонит, повреждение черепа, кровоизлияние в мозг, сломанные ребра, кровотечение из глаз, повреждения легких и сердца.
Прокурор заявил, что даже он и его коллеги, повидавшее многое, были шокированы.
Сообщается, что Нина с детства демонстрировала склонность к жестокости. Так, она еще ребенком насмерть замучила двух морских свинок. Работающая продавщицей женщина познакомилась с Исмаилом в 2017 году и скоро забеременела, родив здорового мальчика в августе прошлого года.
Чудом выжившего мальчика передали на попечение другой семьи. Сейчас ему уже семь месяцев. Приговор по делу его родителей, которые были арестованы в ноябре прошлого года, будет вынесен в мае.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что британец насмерть раздавил «шумного» трехлетнего сына своей подруги — мать помогала бойфренду.
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