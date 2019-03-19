Юрий Деревянко: «Львовяне поддержали автопробег за 10-процентную растаможку авто» (фото, видео)

Украина

Кандидат в президенты Украины от партии «ВОЛЯ», народный депутат Юрий Деревянко принял участие в автопробеге за доступные автомобили, который состоялся во Львове. Более 50 автомобилей организованно проехали по улицам Львова от арены «Львов» к проспекту Свободы.

Во время акции к пробегу присоединилось много автомобилей львовян, которые проезжали мимо. Некоторые машины сигналили в знак поддержки. Участники пробега зажгли файеры с требованием установить ставку растаможки авто в размере 10% от его стоимости.

Во время мероприятия Юрий Деревянко подчеркнул, что законы о растаможивании, которые были приняты в прошлом году, не решили проблему авто с европейский регистрацией, а только еще больше ее усугубили. По словам Деревянко, созданные условия выгодны только олигархам.

«Эти люди видят вас как своих будущих клиентов, которые должны купить у них либо китайские автомобили, либо российские, зарабатывая с каждого украинца по 300−500 долларов в свой карман», — обратился Деревянко к автомобилистам.

Деревянко напомнил, что вместе с автомобилистами разработал два законопроекта — № 9518 и № 9519, которые внедряют единое правило для всех украинцев: растаможка — 10% от стоимости автомобиля плюс плата в Пенсионный фонд при перерегистрации.

«Это означает, что в государственный бюджет по нашим законам в течение одного года поступит 23 миллиарда гривен, из них 14,2 млрд гривен — от растаможивания и более 8 млрд грн — это НДС и акциз на топливо, которое эти автомобили потребляют за один год», — посчитал Юрий Деревянко.

По словам политика, автомобиль — это не роскошь, а средство быть экономически активными, зарабатывать деньги для себя и своей семьи.

Юрий Деревянко добавил, что если украинцев заставят избавиться от своих машин, то областные, районные бюджеты недополучат большие суммы.

Напомним, 31 января Юрий Деревянко зарегистрировал в парламенте законопроекты № 9518 и № 9519 об упрощении налогообложения транспортных средств и определении ставки налогообложения в размере 10% от стоимости автомобиля. Соответствующие изменения депутат предлагает внести в Налоговый и Таможенный кодексы Украины. Соавторами законопроектов стали более 80 представителей инициативных групп из большинства регионов Украины.

Ранее автопробеги за доступные авто при участии Юрия Деревянко состоялись в Полтаве, Кременчуге, Виннице, Одессе и Чернигове.

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