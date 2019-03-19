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В Киеве орудуют юные воры: преступление попало на видео
Жителей Киева просят помочь с опознанием двоих «мелких воришек», которые ночью украли два велосипеда из дома на Никольско-Слободской, 1а. Факт похищения зафиксировали камеры наружного наблюдения. Ранее в сети показали видео, как автомобильные воры угоняют машины с помощью новейших технологий.
Как сообщает ресурс «Киев Оперативный», были похищены белый велосипед Kross и бело-малиновый Author. «Велосипеды находились рядом с квартирой на этаже, который закрывается дверью с магнитным замком. У этих мелких воришек, вероятнее всего, были магниты и от парадной двери, и от этажа. Шли они целенаправленно за этими велосипедами, это видно по нескольким камерам», — говорится в сообщении, сопровождающем видео. Столичных жителей просят помочь в опознании воров, один из которых одет в «примечательную кофту».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети показали фото «парфюмерных» воров, которые, пользуясь весенним ажиотажем в отделах косметики и парфюмерии, крадут дорогие духи.
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