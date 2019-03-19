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В Харькове за ночь сгорели сразу семь авто (фото)
В Харькове в ночь на 19 марта сгорели семь автомобилей. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.
Так, во дворе дома по улице Наталии Ужвий, 80 сгорела передняя часть салона Audi A4 и передняя часть микроавтобуса Volkswagen Т-4.
Еще три автомобиля сгорели во дворе 15-этажки по адресу Банный переулок, 1. Там полностью сгорел моторный отсек и частично салон легковушки «Volkswagen Golf». От него пламя перекинулось на соседние авто «Subaru Forester», в котором горел моторный отсек, и задний бампер «Mercedes-Benz».
Также пожар возник среди автомобилей припаркованных на внутриквартальной дороге возле дома № 85 по проспекту Победы в Харькове. Там огнем был охвачен почти весь автомобиль «Skoda Octavia». Также горел багажник автомобиля «Hyundai i30», который был припаркован рядом.
Отметим, что это не первый подобный случай в Харькове, когда за одну ночь сгорели несколько авто. Так, как писали «ФАКТЫ», в ночь на 13 марта в разных районах Харькова сгорели сразу несколько легковых автомобилей.
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