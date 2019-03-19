В Мариуполе зверски избили школьника: детали происшествия (фото)

Происшествия

В Мариуполе разгорается скандал из-за булинга в школе. Там ученики 5 класса избили одноклассника. Мальчик с сотрясением мозга оказался в нейрохирургическом отделении ГБ№ 2. Так, 13 марта в школе № 33 перед уроком физкультуры в раздевалке 11-летнего Александра толкнули на пол и начали избивать, сообщает 0629.

«Моего сына били 8 человек. Среди них был сын учительницы химии. Она первая узнала о случившемся, но вместо того, чтобы оказать медицинскую помощь, она начала оскорблять и запугивать Сашу. Потащила ребенка за руку к завучу вместо медпункта, кричала на него, запугивала его полицией, — „Ты такой дебил как и все, который стучит на всех… твое место в психбольнице в смирительной рубашке.“»", — рассказала мама пострадавшего мальчика.

Дома вечером Саше стало плохо, его тошнило, кружилась голова. 14 марта в больнице медработники диагностировали сотрясение мозга и положили мальчика в стационар.

Мама Саши утверждает, что это не первый случай издевательств над ее ребенком, его уже избивали в ноябре и администрация школы никак не отреагировала. По ее словам, дети говорят, — «Мы привыкли бить Сашу». Он спокойный ребенок, отличник, увлекается математикой. Мама в отчаянии, она опасается за жизнь своего сына, говорит, что у нее есть видеозаписи издевательств над мальчиком.

Мама пострадавшего ребенка сообщила о случившемся в управление образования, в прокуратуру и в полицию. В полиции сообщили, что данный факт зафиксирован, будет проведена проверка, проведены беседы и затем вынесено решение.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в Одесской области произошел очередной случай буллинга. Инцидент произошел в школе села Августовка, что в пригородном Беляевском районе Одесской области. Там школьника по голове ногами избил его одноклассник. В результате у ребенка произошло сотрясение мозга.

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