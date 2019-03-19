Пурим-2019: как отмечают самый веселый еврейский праздник

Общество

С вечера 20 марта до вечера следующего дня евреи отмечают Пурим.

Описанные в библейской Книге Есфири (свитка Эстер) события, в честь которых был установлен этот самый веселый еврейский праздник, произошли в середине IV века до нашей эры в столице Персидской империи городе Шушан (Сузы) во времена правления царя Ахашвероша (Артаксеркса). После того как правитель изгнал за непокорность свою жену Астинь (Вашти), которая отказалась предстать перед ним и его гостями во время одного из пиршеств, он начал поиски новой царицы. Из множества претенденток Ахашверош выбрал в жены умницу и красавицу Эстер (Есфирь) — родственницу одного из руководителей еврейской общины по имени Мордехай (Мардохей). Но свое происхождение от мужа Эстер скрыла. Тем временем царь назначил первым советником своего любимца Амана — представителя рода Амалика, исторического врага Израиля. Люто ненавидя евреев, он решил разом уничтожить всех представителей этой национальности, живших на территории Персии. Аман оболгал евреев перед правителем, утверждая, что это самый непокорный народ в империи, и уговорил издать указ об их уничтожении. Интриган уже даже бросил жребий (на иврите — «пур»), чтобы определить самое благоприятное для выполнения этого злодеяния время. Так для расправы был выбран 13-й день месяца адар. Узнав о кознях Амана, Эстер попросила всех евреев города поддержать ее, проведя три дня в посте и молитвах. (Кстати, в память о тогдашнем коллективном посте исповедующие иудаизм постятся с рассвета до вечера накануне Пурима). Затем она без приглашения отправилась в палаты царя (по дворцовому закону такое своеволие грозило смертью даже царице) и пригласила мужа вместе с советником на пир, во время которого разоблачила коварного Амана и добилась разрешения для своего народа вооружиться, чтобы дать отпор врагам. Получив карт-бланш, евреи разбили своих противников. Аман же закончил жизнь на виселице, которую он загодя приготовил для Мордехая. Победа была одержана 13 адара, а 14 адара — в память о том, как Господь спас свой народ от врагов, — стали отмечать праздник под названием Пурим.

С давних времен существует обычай устраивать в Пурим карнавалы. Меняющие человека до неузнаваемости костюмы напоминают о том, как день, который мог закончиться для еврейского народа трагедией, чудесным образом обернулся для него радостью.

Обязательно исполняются четыре основные заповеди Пурима. Во-первых, вечером 20 марта и утром 21-го при большом стечении народа будут читать «Свиток Эстер», в котором описаны произошедшие события. И каждый раз, когда в тексте упоминается имя Аман, присутствующие должны заглушать его страшным шумом: свистом, топотом ног и ударами в грегер — «колотушку Амана». Во-вторых, для укрепления дружбы между евреями в Пурим выполняется заповедь «посылки яств»: хотя бы одному знакомому отправляются как минимум два вида еды (это могут быть мясные или рыбные блюда, кондитерские изделия, фрукты) или один вид пищи и напиток. В-третьих, выполняется заповедь «подарки бедным»: надо одарить деньгами как минимум двух нуждающихся, чтобы обеспечить их всем необходимым для празднования Пурима. И в-четвертых, в этот праздник не просто запрещены траур и пост, но каждая семья обязана устроить богатый пир. Причем это делается не только вечером при наступлении Пурима, но и днем — в разгар праздника. Среди обязательных блюд на праздничных столах — треугольные пирожки с маком («уши Амана», или «сумка Амана»). Главное же условие трапез (впрочем, как и всех мероприятий этого праздника): за столом должно царить веселье. А достигается оно, помимо прочего, и с помощью вина. Алкоголя в день праздника пьют больше обычного, ведь именно во время пира правитель изгнал предыдущую жену, и царицей стала Эстер, которая, опять же во время пира, сумела убедить мужа отменить указ об уничтожении евреев. Так что, как говорят еврейские мудрецы, выпить мужчинам во время дневной трапезы нужно такое количество вина, чтобы уже не отличать слов «проклят Аман» от «благословен Мордехай».

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о традициях еврейского праздника света и огней. А также писали о другом веселом празднике — Суккоте, который отмечают в Израиле в течение семи, а за его пределами — восьми дней.

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