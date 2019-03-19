Мир

Россиянам уже не до Крыма: появилось показательное видео

В сети появилось видео, снятое в России, на котором россияне жалуются на ухудшение уровня жизни в их стране за последние несколько лет. На видео, в частности, показано состояние ремонта в одной из больниц России.

Пользователи сети активно обсуждают видео.

«Ну вы держитесь там, хорошего вам настроения и крепкого здоровья. Потерпите немного, рай уже близко», — написал один из них.

«Есть три стадии, КрымНаш уже прошла, теперь стадия КрымП. х, дальше КрымН. х», — добавил другой.

«Запад хотел поставить их на колени — но они продолжали лежать_ха-ха», — подметил третий пользователь в комментариях под видео.

Ранее бывший депутат Государственной Думы России Константин Боровой заявил «ФАКТАМ», что Россия готовится отдавать Крым назад Украине.

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