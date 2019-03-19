Позывной «Ташкент»: рассекречена личность очередного «ихтамнета», воевавшего на Донбассе (фото)

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Стала известна информация об очередном «ихтамнете», воевавшем на украинском Донбассе. Контрразведка СБУ собрала информацию о полковнике ВС РФ Кульгавьюке Виталии, который дважды прибывал в командировку в Донецкую и Луганскую области «защищать» «русский мир», не забывая в это время тоннами воровать бензин.

Кульгавьюк — военнослужащий 18-й отдельной мотострелковой бригады 58-й армии ВС РФ (другое название — в/ч № 27 777, дислоцированной в городе Ханкала в Чечне). Это одна из самых известных воинских частей из числа тех, что непосредственно принимали участие в оккупации Крыма и Донбасса.

Как передает ТСН, впервые заместитель начальника штаба — начальник оперативного отделения 18-й бригады полковник Кульгавьюк «засветился» в Украине в тот период, когда украинские пограничники в неравных боях с российскими «ихтамнетами» вынуждены были покинуть заставы в Донецкой и Луганской областях. Ниже Кульгавьюк позирует в захваченном Россией украинском пункте пересечения государственной границы «Мариновка».

По данным контрразведки СБУ, схема захвата была довольно простой. Подконтрольные России вооруженные отряды боевиков нападали на пограничные посты с территории Украины, а в случае серьезного сопротивления пограничников — их усиливали российские войска, которые на то время уже нелегально проникли в Украину через слабо контролируемые участки границы.

После формирования Кремлем своих оккупационных войск в Украине в нынешнем виде двух «армейских корпусов» (1-й и 2-й АК), в 2015 году Кульгавьюк прибыл в захваченную Горловку в статусе начальника штаба 3-й отдельной мотострелковой бригады 1-го АК. В штабных документах ВС РФ он фигурировал под позывным «Ташкент» и фамилией прикрытием «Токарев».

Во время «защиты русскоязычных» «Ташкент» монополизировал схемы по хищению топлива и не допускал к ним местных боевиков. Кульгавьюк довольно быстро завязал знакомства среди местного криминалитета, близкого к бензиновому бизнесу Горловки. Он предусмотрительно делился с командиром бригады Игорем Тимофеевым (позывной «Брест») и заранее знал о «внезапных» проверках и приездах разнообразных комиссий из Генерального штаба ВС РФ.

На позициях бригады «Ташкент» появлялся исключительно в сопровождении вооруженной охраны, которая приезжала сразу на двух-трех внедорожниках. В целом, российские офицеры всерьез опасались многих факторов — от пуль снайперов ВСУ, диверсантов-подрывников, партизанских операций до похищений украинскими спецназовцами.

После прибытия из России нового командира бригады Алексея Бердникова с позывным «Меркурий», Кульгавьюку пришлось вернуться в Россию.

По протекции предыдущего командира «Бреста», он вернулся на Донбасс в 2017 году уже во «второй армейский корпус» (город Луганск). В этот раз с повышением — на должность командира 2-й отдельной мотострелковой бригады. Теперь в прямом подчинении «Ташкента» оказалось больше двух тысяч подчиненных.

Сейчас, по данным контрразведки, Кульгавьюк окончательно закончил свою карьеру на Донбассе.

Напомним, 12 марта на одном из блокпостов в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе был задержан россиянин — боевик 4-й отдельной мотострелковой бригады 2 АК оккупационных войск.

Как сообщали «ФАКТЫ», сотрудники Нацполиции и Госпогранслужбы раскрыли схему легализации в Украине граждан России, воевавших на стороне боевиков на Донбассе, в Сирии и ИГИЛ.

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