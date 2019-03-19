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Подальше от Китая, поближе к России: в Украине вспомнили, как Назарбаев перенес столицу Казахстана
Один из создателей СНБО, неоднократный советник президентов Украины Владимир Горбулин вспомнил, как ушедший в отставку президент Казахстана Нурсултан Назарбаев перенес столицу государства подальше от границы с Китаем и ближе к России.
«Мои слова сейчас никто не подтвердит. Но! В середине 1990-х Нурсултан Абишевич Назарбаев посетил Днепродзержинск, где учился когда-то, и на обратном пути заехал в Киев. На встречу с ним Леонид Кучма (президент Украины в 1994 — 2005 гг.) пригласил меня», — рассказывал в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Владимир Горбулин.
По его словам, разговор зашел о целине, куда в свое время ехали украинцы и русские, и где дважды в студенческие годы побывал Леонид Кучма, о Байконуре. Владимир Горбулин вспомнил, что в 1993 году привозил на космодром украинских парламентариев. «Видно, Назарбаев об этом знал. В том же году я побывал в Алматы. Нас пригласили за город, практически рядом с китайской границей. Я спросил Назарбаева: «Не слишком ли близко Синьцзян?» Он ответил, улыбнувшись: «Мы это исправим», — сказал Горбулин и добавил: «Позже была построена столица Казахстана Астана (бывший Целиноград, а до этого Акмолинск), которая очень близка к другой границе».
Полный текст интервью с Владимиром Горбулиным читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Широкомасштабной войны с Россией не будет».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», эксперт-международник Илья Куса среди причин отставки Нурсултана Назарбаева назвал состояние здоровья 78-летнего уже экс-президента Казахстана и недовольство населения социальной политикой властей.
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