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Продуктовые ярмарки в Киеве с 20 по 25 марта: названы адреса
В Киеве на продуктовых ярмарках, которые традиционно проводятся во всех районах. На ярмарках можно купить разнообразную продукцию — от мясо-молочных до хлебобулочных изделий и фруктов-овощей. Как сообщают в горгосадминистрации, на распродажах контролировать качество товаров должны инспекторы: у предпринимателей намерены проверять документы о происхождении продукции и гигиенические заключения.
20 марта (среда)
- в Голосеевском районе — на Стратегическом шоссе (между проспектом Науки и улицей Малокитаевской), улице Демиевской, 45−47;
- в Дарницком — на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина (Ильича), проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);
- в Днепровском — на проспекте Соборности, 2−20, улице П. Вершигоры, 1;
- в Печерском — на улице Большая Васильковская (между улицами Тверской и Ковпака);
- в Подольском — на проспекте Правды, 5−11, улице Светлицкого, 33;
- в Святошинском — на улице Подлесной, 8;
- в Шевченковском районе — на Лукьяновской площади, 1а;
21 марта (четверг)
- в Голосеевском — на улицах Новопироговской, 25, Ковпака (между улицами Большой Васильковской и Антоновича), Ломоносова (между улицами Стельмаха и Маричанской);
- в Дарницком — на улицах Евгения Харченко, 41−47, Старобориспольской (пешеходная дорожка от станции метро «Красный хутор» до остановки автобусов №№ 51 и 63), проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), пересечение улиц Чубинского и Пасхалина;
- в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, проспекте Генерала Ватутина, 12а, улице Березняковской, 21−23;
- в Печерском — на улице Московской, 2;
- в Подольском — на улицах Оболонской, 23−35, Светлицкого, 33;
- в Святошинском — на улице Гната Юры, 5, пересечении проспекта Победы, 73/1 и улицы Кулибина;
- в Шевченковском — на улице Багговутовской, 1, проспекте Победы, 50 и Лукьяновской площади, 1а;
22 марта (пятница)
- в Голосеевском районе- на проспекте Голосеевском, 116, проспекте Академика Глушкова, 25−53;
- в Дарницком — на проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
- в Деснянском — на улице Академика Курчатова (в границах улиц Братиславской и Милютенко);
- в Днепровском районе — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алматинской, 64−74;
- в Печерском — на пересечении улиц Первомайского и Мечникова, переулке Виноградном, 4−6;
- в Подольском — на улицах Светлицкого, 33, Полковой, 78;
- в Святошинском — на улицах Подлесной, 8, Сельской, 16;
- в Соломенском — на улице Просвещения (между улицами Вузовской и Кривоноса), переулке Ковальском (в границах улиц Металлистов и Смоленской);
- в Шевченковском районе — на Лукьяновской площади, 1а, улицах Бульварно-Кудрявской, 2−4, Рижской, 1, Древлянской, 16−20, Ружинской, 16−18 (возле сквера), в проезде возле сквера между улицами Гончара, 65а и Б. Хмельницкого, 94;
23 марта (суббота)
- в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской;
- в Дарницком — на улице Ревуцкого, пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);
- в Деснянском — на улице Сержа Лифаря (в границах улицы Бальзака и проспекта В. Маяковского);
- в Днепровском — на улице А. Малышко, 9−19;
- в Оболонском — на улице П. Калнышевского, 1−5;
- в Печерском — на улице Катерины Билокур;
- в Подольском — на улице Светлицкого, 33, проспекте С. Бандеры (возле Куреневского парка);
- в Святошинском — на улице Булгакова, 10−13/1;
- в Соломенском — на улице Героев Севастополя, 42 (в пределах улиц Михаила Донца и Героев Севастополя, 35а);
- в Шевченковском — на улицах Богдана Гаврилишина, 1−17 (Ванды Василевской), Салютной, 9−21, Лукьяновской площади, 1а,
24 марта (воскресенье)
- в Голосеевском — на улице Маршала Конева (в пределах улиц М. Ломоносова и В. Касияна);
- в Дарницком — на пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), на улице Старобориспольской (пешеходная дорожка от станции метро «Красный хутор» до остановки автобусов №№ 51 и 63);
- в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);
- в Печерском — на улице Ивана Кудри (между улицами Иоанна Павла ІІ и Чигорина);
- в Подольском — на улице Светлицкого, 33;
- в Шевченковском — на улице Татарской, 32−38, Лукьяновская площадь, 1а.
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Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!