Клуб потребителей

Продуктовые ярмарки в Киеве с 20 по 25 марта: названы адреса

В Киеве на продуктовых ярмарках, которые традиционно проводятся во всех районах. На ярмарках можно купить разнообразную продукцию — от мясо-молочных до хлебобулочных изделий и фруктов-овощей. Как сообщают в горгосадминистрации, на распродажах контролировать качество товаров должны инспекторы: у предпринимателей намерены проверять документы о происхождении продукции и гигиенические заключения.

20 марта (среда)

в Голосеевском районе — на Стратегическом шоссе (между проспектом Науки и улицей Малокитаевской), улице Демиевской, 45−47;

в Дарницком — на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина (Ильича), проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);

в Днепровском — на проспекте Соборности, 2−20, улице П. Вершигоры, 1;

в Печерском — на улице Большая Васильковская (между улицами Тверской и Ковпака);

в Подольском — на проспекте Правды, 5−11, улице Светлицкого, 33;

в Святошинском — на улице Подлесной, 8;

в Шевченковском районе — на Лукьяновской площади, 1а;

21 марта (четверг)

в Голосеевском — на улицах Новопироговской, 25, Ковпака (между улицами Большой Васильковской и Антоновича), Ломоносова (между улицами Стельмаха и Маричанской);

в Дарницком — на улицах Евгения Харченко, 41−47, Старобориспольской (пешеходная дорожка от станции метро «Красный хутор» до остановки автобусов №№ 51 и 63), проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), пересечение улиц Чубинского и Пасхалина;

в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, проспекте Генерала Ватутина, 12а, улице Березняковской, 21−23;

в Печерском — на улице Московской, 2;

в Подольском — на улицах Оболонской, 23−35, Светлицкого, 33;

в Святошинском — на улице Гната Юры, 5, пересечении проспекта Победы, 73/1 и улицы Кулибина;

в Шевченковском — на улице Багговутовской, 1, проспекте Победы, 50 и Лукьяновской площади, 1а;

22 марта (пятница)

в Голосеевском районе- на проспекте Голосеевском, 116, проспекте Академика Глушкова, 25−53;

в Дарницком — на проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;

в Деснянском — на улице Академика Курчатова (в границах улиц Братиславской и Милютенко);

в Днепровском районе — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алматинской, 64−74;

в Печерском — на пересечении улиц Первомайского и Мечникова, переулке Виноградном, 4−6;

в Подольском — на улицах Светлицкого, 33, Полковой, 78;

в Святошинском — на улицах Подлесной, 8, Сельской, 16;

в Соломенском — на улице Просвещения (между улицами Вузовской и Кривоноса), переулке Ковальском (в границах улиц Металлистов и Смоленской);

в Шевченковском районе — на Лукьяновской площади, 1а, улицах Бульварно-Кудрявской, 2−4, Рижской, 1, Древлянской, 16−20, Ружинской, 16−18 (возле сквера), в проезде возле сквера между улицами Гончара, 65а и Б. Хмельницкого, 94;

23 марта (суббота)

в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской;

в Дарницком — на улице Ревуцкого, пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);

в Деснянском — на улице Сержа Лифаря (в границах улицы Бальзака и проспекта В. Маяковского);

в Днепровском — на улице А. Малышко, 9−19;

в Оболонском — на улице П. Калнышевского, 1−5;

в Печерском — на улице Катерины Билокур;

в Подольском — на улице Светлицкого, 33, проспекте С. Бандеры (возле Куреневского парка);

в Святошинском — на улице Булгакова, 10−13/1;

в Соломенском — на улице Героев Севастополя, 42 (в пределах улиц Михаила Донца и Героев Севастополя, 35а);

в Шевченковском — на улицах Богдана Гаврилишина, 1−17 (Ванды Василевской), Салютной, 9−21, Лукьяновской площади, 1а,

24 марта (воскресенье)

в Голосеевском — на улице Маршала Конева (в пределах улиц М. Ломоносова и В. Касияна);

в Дарницком — на пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), на улице Старобориспольской (пешеходная дорожка от станции метро «Красный хутор» до остановки автобусов №№ 51 и 63);

в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);

в Печерском — на улице Ивана Кудри (между улицами Иоанна Павла ІІ и Чигорина);

в Подольском — на улице Светлицкого, 33;

в Шевченковском — на улице Татарской, 32−38, Лукьяновская площадь, 1а.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, почему в Украине свинина дороже, чем в Европе.

В комментарии «ФАКТАМ» эксперты дали прогноз, какие продукты подорожают в 2019 году, а какие подешевеют.

Между тем Ульяна Супрун дала украинцам советы, как правильно поститься: какие продукты можно есть в Великий пост, который начался 11 марта и закончится 28 апреля.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter