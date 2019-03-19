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Мир

Неожиданность для Кремля: в Москве увидели интересный момент с отставкой Назарбаева

17:50 19 марта 2019   817
Путин и Назарбаев
Инф. «ФАКТОВ»

После неожиданного заявления президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о своей отставке Россия обратила больше внимания на эту страну, считая, что во взаимоотношениях Астаны и Москвы могут быть варианты, и переживая, чтобы Казахстан не начал дистанцироваться от России.

Как пишет в Facebook украинский журналист Роман Цимбалюк, работающий в российской столице, Кремль раздает «миллионы комплиментов в адрес Назарбаева. Хвалят выбор преемника».

«Решение Нурсултана Абишевича явно стало неожиданностью для Кремля. Советоваться не стали. Проинформировать заранее не посчитали нужным. А значит, что при новом главе Казахстана возможны варианты в взаимоотношениях с РФ», — отмечает журналист.

Цимбалюк напоминает, что Казахстан не признал аннексию Крыма и войну на Донбассе Назарбаев называет «конфликтом между Украиной и Россией».

По мнению эксперта аналитического центра «Украинский институт будущего» Игара Тышкевича, Назарбаев к отставке готовился.

В 2018 году в Казахстане был принят закон о национальной безопасности, который позволит силовикам удержать ситуацию. Также были внесены изменения в Конституционный закон «О выборах», которые отсекли сразу несколько групп претендентов в президенты страны, в частности олигархов и представителей бизнеса.

«Важное ограничение, которое было введено — президентом может быть лишь человек, работавший на государственной службе или выборных должностях не менее 5 лет. Второе введённое ограничение — выдвижение разрешается лишь „республиканским общественным объединениям, зарегистрированным в установленном порядке.“ После чего его команда должна собрать подписи в поддержку выдвижения — не менее 1% от числа избирателей», — уточняет Тышкевич.

По словам эксперта, Назарбаев за предыдущий год провел достаточно внушительные изменения в правовой системе, «были несколько знаковых задержаний — несколько первых заместителей министров и бывших акимов (аналог нашего главы ОГА)».

Достаточно жестко Назарбаев отреагировал и на попытки активизации пророссийских организаций.

Напомним, ушедший в отставку президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в конце 1997 года перенес столицу государства подальше от границы с Китаем и ближе к России.

Как писали «ФАКТЫ», на смену Назарбаеву могут прийти его дочь Дарига или председатель правления государственного инвестиционного фонда «Самрук Казына» Ахметжан Ечсимов.

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