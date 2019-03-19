Оля Фреймут в соблазнительных кружевах заговорила о суициде (фото)

Шоу-бизнес

Известная украинская телеведущая Оля Фреймут, которая ранее показала очень похожую на нее старшую дочь Злату, заинтриговала поклонников новыми образами. Телезвезда опубликовала на своей странице в Instagram черно-белые фото, на которых позирует в соблазнительных кружевных нарядах. Снимала Олю звездный фэшн-фотограф Саша Самсонова, в объективе которой позировали многие мировые знаменитости, в том числе и Кайли и Кендалл Дженнер.

«Я всегда была дерзкой. Иногда мне это помогало. Но чаще — вредило», — откровенно призналась Оля под фото, на котором позирует в черном платье.

В следующем посте Фреймут сидит, задумавшись за роялем. А вместо подписи к снимку Оля опубликовала отрывок «Соренто» из ее книги «Про любов», в котором говорится о суициде. Это фото сделала Соня Плакидюк.

В комментариях под фото поклонники Фреймут, забыв о внешности, принялись обсуждать ее писательский талант. Мнения подписчиков кардинально разделились, от полного восторга до острой критики.

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