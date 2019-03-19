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Оля Фреймут в соблазнительных кружевах заговорила о суициде (фото)

18:17 19 марта 2019   1061
Оля Фреймут
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Известная украинская телеведущая Оля Фреймут, которая ранее показала очень похожую на нее старшую дочь Злату, заинтриговала поклонников новыми образами. Телезвезда опубликовала на своей странице в Instagram черно-белые фото, на которых позирует в соблазнительных кружевных нарядах. Снимала Олю звездный фэшн-фотограф Саша Самсонова, в объективе которой позировали многие мировые знаменитости, в том числе и Кайли и Кендалл Дженнер.

«Я всегда была дерзкой. Иногда мне это помогало. Но чаще — вредило», — откровенно призналась Оля под фото, на котором позирует в черном платье.

В следующем посте Фреймут сидит, задумавшись за роялем. А вместо подписи к снимку Оля опубликовала отрывок «Соренто» из ее книги «Про любов», в котором говорится о суициде. Это фото сделала Соня Плакидюк.

В комментариях под фото поклонники Фреймут, забыв о внешности, принялись обсуждать ее писательский талант. Мнения подписчиков кардинально разделились, от полного восторга до острой критики.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что популярная певица Тина Кароль в дорогих нарядах покоряет Нью-Йорк

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