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Политика

Россия цинично ответила Украине по поводу ноты МИДа на визит Путина в Крым

18:20 19 марта 2019   369
мид рф
Инф. «ФАКТОВ»

Украинский МИД составил ноту протеста по поводу визита Владимира Путина в оккупированный Крым. В годовщину аннексии полуострова российский президент решил приехать в Крым на «народные гуляния», чем вызвал возмущение у дипломатов.

Российский МИД тем не менее решил на протесты не реагировать. «Мы подобные ноты возвращаем без рассмотрения и реакции», — цинично заявили во внешнеполитическом ведомстве РФ.

Ответ из Москвы продемонстрировал двоемыслие российских политиков. Оккупационная администрация Крыма уже не скрывается и подтверждает, что операцией по аннексии полуострова руководил лично Путин. А в российском МИД все еще по-старинке отстаивают тезис, что это якобы «жители Крыма и Севастополя сделали свой исторический выбор».

Напомним, поездка Путина в Крым была жестко высмеяна в социальных сетях. Кроме того, стало известно, что в своем близком окружении Путин признает совершенную ошибку с Крымом.

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