Начало работ по метро на Виноградарь – прямой эффект реформы децентрализации Порошенко, – блогер

Украина

Строительство метро на Виноградарь стало возможным благодаря реформе децентрализации, инициированной президентом Украины Петром Порошенко. Об этом заявила блогер и политический эксперт Светлана Кушнир на своей странице в Facebook.



«Запущенная президентом реформа децентрализации почти за пять лет набрала обороты и, можно сказать, „вышла на проектную мощность“. Сегодняшний старт строительства метро на Виноградарь в Киеве — один из показателей успешности этой реформы. А присутствие на запуске Петра Порошенко и Виталия Кличко — символ и пример кооперации центральной и местной власти», — считает эксперт.

По ее словам, децентрализация помогает воплощать масштабные и амбициозные проекты.

«Ведь на самом деле такой масштабный проект (а речь идет об 11 млрд грн на четыре станции метро) Киеву реализовать самостоятельно очень непросто. Особенно это сложно в ситуации, когда несколько лет война тормозила развитие экономики. Именно для этого и нужна децентрализация. Принцип ее в числе прочего в том, что в местных бюджетах остается больше средств, которые община сама решает, на что тратить», — отметила блогер.

Также она привела в пример другие крупные инфраструктурные проекты столицы, по которым ведутся работы в данный момент.

«Чтобы объяснить, как она работает, возьмем для примера Киев. Три главных инфраструктурных проекта города — это метро на Виноградарь, Подольско-Воскресенский мост и метро на Троещину. Это довольно затратные проекты, и по ним государство активно помогает столице. В прошлом году на метро на Виноградарь из госбюджета выделили 2,5 млрд грн, в этом — еще 1,5 млрд грн. Совместное финансирование идет и по другим проектам. В недалеком будущем будет результат — новые станции метро, которые разгрузят наземный транспорт и уменьшат трафик. По такому же принципу, кстати, строится метро в Харькове, в Днепре», — пояснила Светлана Кушнир.

Она напомнила, что украинскую реформу децентрализации признали успешной не только у нас, но и во всем мире.

«Думаю, что стоит признать: реформа децентрализации — одно из самых успешных начинаний Порошенко. Наряду с церковной автокефалией, достижениями в евроинтеграции, возрождением армии. Это, кстати, признают и наши эксперты, и зарубежные партнеры, и международные институции, такие как Совет Европы. А результаты проведения этой реформы чувствуем на себе мы с вами», — подытожила политический эксперт.

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