"Невъездной" Аль Бано требует встречи с украинским послом в Италии и грозит ЕСПЧ

Шоу-бизнес

Итальянский певец Аль Бано (Альбано Карризи) собирается подать в Евросуд по правам человека и истребовать от Украины крупную денежную компенсацию. Аль Бано оспорит в Евросуде запрет на въезд в Украину, введенный в марте 2019 года.

75-летний певец утверждает, что деньги ему не нужны — он якобы просто хочет справедливости, а потому при выигрыше в суде готов передать полученную сумму благотворительной организации в Украине.

Как сообщает Радио Свобода, адвокаты певца предлагают обсудить вопрос на встрече с МИД Италии и украинским послом Евгением Перелыгиным. Если встреча не принесет результата, то будет подготовлено заявление в Евросуд. «Мы не остановимся, дойдем до Страсбурга», — заявил юридический представитель музыканта Кристиано Магалетти.

Сам Аль Бано считает, что не давал повода для включения в «черный список». Певец утверждает, что ни российско-украинскую войну, ни события в Украине не комментировал, упуская из виду тот факт, что в 2014 году поддержал аннексию Крыма.

Напомним, 6 марта 2019 года Министерство культуры Украины внесло Альбано Карризи в черный список. По инициативе СБУ, певец был признан угрожающим национальной безопасности. Кроме Аль Бано, в списке числятся более сотни деятелей культуры, преимущественно из России. Наиболее частые основания для внесения в список — публичная поддержка российской агрессии и нарушение правил посещения Крыма.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter