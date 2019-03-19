В ночь на 21 марта украинцы увидят последнее в 2019 году Суперлуние

Украина

Завтра ночью, 21 марта, в 3:43 по киевскому времени украинцы смогут наблюдать Суперлуние — необычное и красивое явление, когда спутник Земли будет казаться на 10% больше, чем обычно. Об этом сообщает Space.com.

Причиной «увеличения» естественного спутника нашей планеты станет то, что Луна достигнет перигея, будет находится ближе всего к Земле на своей эллиптической орбите и, следовательно, покажется максимально большой для наблюдателя.

Мартовское Суперлуние получило название «червячного» — считается, что в это время земля начинает прогреваться и становится более теплой и влажной, поэтому появляются первые дождевые черви.

Как известно, первое из трех суперлуний в 2019 году произошло в январе и совпало с полным лунным затмением в некоторых частях мира, которое окрасило наш спутник в темно-красный цвет. Второе суперлуние этого года состоялось 19 февраля. В это время Луна подошла к Земле на расстояние (между центрами) 356 763 километра.

Особенностью «червячного» Суперлуния станет то, что оно произойдет оно через несколько часов после весеннего равноденствия.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в 2019 году весеннее равноденствие наступает 20 марта в 23:58 по Киеву. С астрономической точки зрения, с весеннего равноденствия начинается весна, а с осеннего равноденствия, соответственно, — осень. Промежуток между двумя одинаковыми равноденствиями называется тропическим годом, который в наши дни и принят для исчисления времени. Тропический год насчитывает приблизительно 365 целых и 24 сотых солнечных суток. Именно из-за этого «приблизительного» значения весеннее равноденствие каждый год приходится на разное время суток, смещаясь год от года примерно на 6 часов вперед. Астрологи считают, что в этот день Вселенная может услышать любые просьбы и желания, поэтому нужно взять красную свечу, зажечь ее и помедитировать. Такая медитация позволит раскрыть самые потаенные уголки души человека и Вселенная обязательно услышит его просьбу — главное, чтобы желание было искренним и бескорыстным.

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