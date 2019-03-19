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День весеннего равноденствия: 20 марта избавьтесь от ненужных вещей
Весеннее равноденствие — одно из уникальнейших явлений природы. Говоря простым языком, Солнце в этот период пересечет экватор и перейдет из южного полушария в северное, а день сравняется с ночью по продолжительности.
В 2019 году весеннее равноденствие наступает 20 марта в 23:58 по Киеву.
С самых незапамятных времен весеннее равноденствие связывали с полным оживлением природы и возвращением ее жизненных сил.
С астрономической точки зрения, с весеннего равноденствия начинается весна, а с осеннего равноденствия, соответственно, — осень. Промежуток между двумя одинаковыми равноденствиями называется тропическим годом, который в наши дни и принят для исчисления времени.
Тропический год насчитывает приблизительно 365 целых и 24 сотых солнечных суток. Именно из-за этого «приблизительного» значения весеннее равноденствие каждый год приходится на разное время суток, смещаясь год от года примерно на 6 часов вперед.
У славян этот праздник назывался Сороками. Его связывали с прилетом птиц, которых должно было вернуться сорок штук. Основным символом был жаворонок. Его форму использовали для выпекания обрядового угощения
В этот день славяне устраивали массовые гулянья и шумные застолья. Незамужние девушки выпекали блины, которые символизировали солнце. По этим угощениям гадали на предмет свадьбы, первого ребенка. Также на суженых гадали по картам и на зеркале.
Чучело сжигалось, как символ ухода зимы. После этого прыгали через костер, чтобы очиститься от плохой энергии. На улицах пели веснянки — ритуальные песнопения.
День весеннего равноденствия — прекрасное время, чтобы избавиться от груза прошлого, от тревог, страхов, от всего, что мешает быть счастливым. В этот день нужно проводить генеральную уборку, выбрасывать накопившийся хлам, освобождая место чему-то новому и впуская в свой дом положительную энергию.
Астрологи считают, что в этот день Вселенная может услышать любые ваши просьбы и желания, поэтому возьмите красную свечу, зажгите ее, найдите тихое место и помедитируйте. Представьте себя красивым нераскрывшимся цветком, который под солнечными лучами начинает медленно раскрываться, почувствуете, как вас наполняет энергия света, как тепло разливается по телу и попросите то, чего вам искренне не хватает в жизни: любви, взаимопонимания с близкими, крепкого надежного друга рядом. Такая медитация позволит раскрыть самые потаенные уголки вашей души и Вселенная обязательно услышит вашу просьбу, главное, чтобы желание было искренним и бескорыстным.
В День весеннего равноденствия начинается Новый год у многих народов и народностей Земли: Иран, Афганистан, Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан — практически все страны Великого шелкового пути связывают начало нового года с этим явлением природы.
Начало астрономической весны отмечают во многих странах мира.
В Индии День весеннего равноденствия совпадает с фестивалем красок. На городских площадях собираются представители всех каст, поют, танцуют, а также обсыпают друг друга цветными порошками, изготовленными из местных специй.
Японцы почитают умерших. Ставят на видное место фотографии предков и готовят поминальные обеды.
В Мексике в День весеннего равноденствия празднующие съезжаются в бывшую столицу цивилизации майя — Чичен-Ице. Там устраиваются театрализованные представления, радуются молодому весеннему солнцу.
Напомним, с 4 по 10 марта украинцы отмечали Масленицу. Семидневное веселье было посвящено проводам холодной зимы и символической встрече весны.
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