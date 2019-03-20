В США мужчина совершил ограбление магазина в костюме единорога

Мир

Мужчина в костюме единорога совершил нападение на магазин в американском городе Балтимор, штат Мэриленд. Об этом сообщает The Baltimore Sun.

Отмечается, что, проникнув ранним утром в магазин, который к тому времени был еще закрыт, он достал деньги из кассы, а также взял сигареты с одной из полок.

2 arrested in armed Baltimore Co. robbery featuring unicorn disguise https://t.co/P7NRWEDiF1 pic.twitter.com/JE1EW5FwDC — Washington Informer (@DC_Informer) March 19, 2019

Впоследствии мужчина и его сообщник скрылись с места преступления на автомобиле и попали в ДТП, в связи с чем были госпитализированы.

Один из них, как уточняется, был выписан из больницы, другой все еще находится в медицинском учреждении, его состояние оценивается как тяжелое. По факту ЧП ведутся следственные действия.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», вечером 14 марта в городе Борисполь Киевской области произошло вооруженное ограбление: трое людей в масках и с автоматами ограбили ювелирный магазин. Преступники скрылись на автомобиле Rover серого, красного или бордового цвета. Пострадавших во время происшествия не было.

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