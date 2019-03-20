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Распорот живот: в Киеве зверски убили ветерана АТО
В Киеве совершено жестокое убийство ветерана АТО. Убийца нанес многочисленные ножевые ранения, в том числе в область живота. О мотивах преступника пока ничего не известно. Не исключено, что преступление было заранее спланировано, как в случае с недавним убийством военнослужащего-срочника в Чугуеве.
На месте работает следствие. Как сообщает УНН, тело жертвы нашли в его киевской квартире, в ванной комнате. Убитому было 22 года. Начато досудебное расследование по статье об умышленном убийстве (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).
Напомним, ранее во Львове студент чудом выжил после нападения с ножом неадекватного соседа по общежитию. Молодому человеку были нанесены 25 ножевых ранений, в том числе смертельно опасная рана с повреждением сонной артерии.
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