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Общество

«Укрзалізниця» удивляет: пассажир поезда Мариуполь-Львов показал фото странной находки в отсеке для багажа

10:40 20 марта 2019   956
поезд
Инф. «ФАКТОВ»

Пассажиры поезда № 070-Д. Мариуполь — Львов обнаружили странную находку в купе — багажный отсек под сидением был заполнен углем. Ехавшие в поезде признали, что железнодорожники умеют удивлять.

«Этот поезд меня удивлял, бесил и смешил одновременно уже неоднократно… Мариупольские поезда каждый раз удивляют чем-то новым и креативным: разбитыми окнами с 10-сантиметровым слоем инея в тамбуре, который не размораживали никогда, запахом „туалета“ в любой точке вагона, оборванными дверями, „форточками“, которые не закрываются в -15 за бортом и никогда не открываются, когда за бортом +40, постельным бельем стойкого серого цвета и влажного на ощупь, быдловато-скотского персонала… Я думал что видел уже все… А нет», — поделился впечатлениями от поездки Андрей Шаповал в Facebook.

поезд

По словам пассажира, проводник на просьбу убрать уголь отреагировал без энтузиазма: «Ну, если вам это сильно мешает, то мы сейчас конечно уберем», но все-таки очистил отсек под сидением.

«Вот когда по-настоящему радуешься, что наши поезда ездят на угле, а не на ядерном топливе», — подытожил Шаповал.

Напомним, ранее пассажиры жаловались на холодные вагоны СВ с щелями в окнах и на отсутствие работающих туалетов.

Фото Андрей Шаповал/Facebook

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