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Появилось видео испытания ударных турецких беспилотников в Украине
В Украине проходят испытания турецкого ударного беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2. Видео испытаний опубликовано на странице президента Украины Петра Порошенко в Facebook.
«Поздравляю ВСУ и наших партнеров из Турции, а также всех украинцев — у нас сегодня появилась совершенно новое современное оружие. Это замечательный вклад в укрепление обороноспособности нашего государства!», — заявил президент на испытаниях в Хмельницкой области.
По словам главы государства, беспилотники Bayraktar TB2 будут поставлены на вооружение в подразделения сил спецопераций, десантников, моторизованные войска и другие воинские части.
Он отметил, что испытания прошли успешно благодаря системе лазерного наведения и высокоточного оружия.
Напомним, Bayraktar TB2 имеет полезную боевую нагрузку в 150 кг, может нести на себе небольшое ракетное вооружение, но одна из основных его задач — это разведывательные цели, поскольку он имеет большую дальность применения.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 12 января президент Порошенко заявил о подписании соглашения о закупке для ВСУ ударных турецких беспилотников Bayraktar TB2. По словам президента, соглашение между государственной компанией «Укрспецэкспорт», входящей в состав государственного концерна «Укроборонпром», и турецкой компанией Baykar Makina является частью мероприятий по расширению военно-технического сотрудничества между Украиной и Турцией.
Турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 прибыли в Украину в начале марта.
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