В Украине провели первые испытания ударных турецких беспилотников

Украина

В Украине прошли испытания турецкого ударного беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2. Ранее соглашение на их поставку в страну с турецкой компанией Baykar Makina подписал «Укрспецэкспорт».

Как сообщает Украинский милитарный портал, турецкий БПЛА совершил полет в небе над Хмельницкой и Житомирской областями. А его маршрут опубликован в Twitter ресурсом MilitaryAviation.In.Ua.

Технические характеристики Bayraktar TB2:

Длина аппарата: 6,5 метров

Размах крыла: 12 метров

Радиус действия 150 км

Максимальная взлетная масса: 560 кг

Максимальный вес полезной нагрузки 50 кг

Максимальная скорость полета 222 км / час

Крейсерская скорость: 130 км / час

Практический потолок полета: 6750 метров

Сообщается, что БПЛА может нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в командовании Воздушных Сил ВСУ заявляли, что Bayraktar TB2, основная задача которых — разведка, существенно усилят обороноспособность Украины.

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