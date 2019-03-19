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В Украине провели первые испытания ударных турецких беспилотников

10:38 19 марта 2019   90
Турецкий беспилотник
Инф. «ФАКТОВ»

В Украине прошли испытания турецкого ударного беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2. Ранее соглашение на их поставку в страну с турецкой компанией Baykar Makina подписал «Укрспецэкспорт».

Как сообщает Украинский милитарный портал, турецкий БПЛА совершил полет в небе над Хмельницкой и Житомирской областями. А его маршрут опубликован в Twitter ресурсом MilitaryAviation.In.Ua.

Технические характеристики Bayraktar TB2:

Длина аппарата: 6,5 метров
Размах крыла: 12 метров
Радиус действия 150 км
Максимальная взлетная масса: 560 кг
Максимальный вес полезной нагрузки 50 кг
Максимальная скорость полета 222 км / час
Крейсерская скорость: 130 км / час
Практический потолок полета: 6750 метров

Сообщается, что БПЛА может нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в командовании Воздушных Сил ВСУ заявляли, что Bayraktar TB2, основная задача которых — разведка, существенно усилят обороноспособность Украины.

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