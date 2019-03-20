Приговор Януковичу: суд принял решение по жалобам адвокатов

Украина

Оболонский райсуд Киева отказался удовлетворить ходатайство адвокатов бывшего президента Виктора Януковича, приговоренного в Украине за государственную измену к 13 годам заключения. Его защитников не устраивал ряд моментов, указанных в приговоре.

«Суд не вправе изменять содержание приговора, а только исправить ошибки и описки. В поданных заявлениях поднимаются вопросы сути приговора, а потому в удовлетворении заявлений защитника следует отказать», — цитирует решение судей theБабель.

Так, адвокаты экс-президента просили убрать из приговора причину смягчающего обстоятельства — «совершение преступлений под влиянием зависимости от представителей власти Российской Федерации». Также защита ходатайствовала об исключении из документа ссылок на ряд видеоматериалов. В частности, речь идет о записях пресс-конференции президента России Владимира Путина, обращения «главы» оккупированного Крыма Сергея Аксенова, пребывания нынешнего президента Украины Петра Порошенко в Крыму в 2014 году.

Также адвокаты просили исправить сумму процессуальных издержек, которую обязан возместить экс-президент Виктор Янукович: уменьшить ее с 98, 561 тыс. грн 20 коп. до 58, 521 тыс. грн 20 коп.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бесплатный государственный защитник Виктора Януковича Юрий Рябоволом обжаловал обвинительный приговор, вынесенный судом бывшему президенту Украины.

Также сообщалось, что Печерский районный суд Киева арестовал до 27 марта 2019 года без альтернативы внесения залога задержанного по подозрению в госизмене экс-начальника Генерального штаба Владимира Заману.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter