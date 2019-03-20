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Шоу-бизнес

Джамала впервые показала лицо сына: копия папы (фото)

13:38 20 марта 2019   736
Джамала с сыном
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Популярная украинская певица, победительница «Евровидения» Джамала впервые показала лицо лицо своего маленького сына Эмира-Рахмана, которому 27 марта исполнится годик. Ранее артистка показывала малыша только со спины, или так, чтобы не было видно его лица.

На своей странице в Instagram Джамала впервые показала сыночка, поделившись трогательным фото с ним. Такое исключение певица сделала по поводу дня счастья, который отмечают 20 марта.

«Сегодня Международный день счастья! Вы знали? Будьте счастливыми каждый день, не только сегодня», — подписала певица фото с сыном.
Поклонники в сети засыпали счастливую маму и ребенка комплиментами, отметив, что малыш очень похож на папу.

Напомним, Джамала успешно совмещает успешную карьеру и семейную жизнь. В апреле 2017 года она вышла замуж за Бекира Сулейманова. А в марте 2018 года у них родился первенец. Певица не стала долго засиживаться в декрете, она писала новый альбом и путешествовала с малышом. Зимние каникулы они с мужем провели на острове Маврикий, где Джамала работала над физической формой и похвасталась стройной фигурой в купальнике.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что известный шоумен и телеведущий Сергей Притула умилил сеть фото с годовалосй дочерью Соломией.

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