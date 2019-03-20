Майки Гарсия может провести бой с Ломаченко

Спорт

Американский боксер Майки Гарсия (39 побед, 30 из них — нокаутом, 1 поражение), потерпевший свое первое поражение в бою за титул чемпиона IBF в полусреднем весе против своего соотечественника Эррола Спенса, не прочь встретиться в ринге с украинцем Василием Ломаченко.

Правда, для этого Майки вновь придется опуститься в весовой категории. «Пока что не знаю наверняка, будет ли причина возвращаться в легкий или первый полусредний вес. Все зависит от того, какие будут варианты. Ломаченко? С удовольствием с ним встречусь. Думаю, получится отличный бой. Наша очная схватка уже „настоялась“, об этом много говорят, так что было бы просто идеально», — передает слова американца сайт Vringe.com.

При этом Гарсия не отказывается от цели завоевать чемпионский титул в полусредней весовой категории. «Думаю, я в любом случае смогу добиться поставленной цели. Уверен, что стану чемпионом мира в полусреднем весе. Сейчас я еще немного отдохну, а через недельку-другую начну планировать дальнейшую карьеру. Я знаю, что смогу конкурировать с остальными чемпионами дивизиона. Не все они настолько же хороши, как Спенс. Иногда бывает, когда вам приходится выбирать более удобного оппонента. Поскольку я люблю самые крутые вызовы, то сперва согласился на бой со Спенсом», — отметил боксер.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ломаченко показал, как готовится к бою с Кроллой.

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