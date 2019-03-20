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12 способов оригинально завязать шнурки: в сети показали видео
Сеть буквально заворожило видео с 12 способами завязывания шнурков. Изначально ролик, который длится чуть более двух минут, был размещен в китайской соцсети Weibo, откуда перекочевал в Twitter, где за два дня набрал уже более 12 миллионов просмотров, став вирусным.
Оригинальные способы завязывания шнурков вызвал большой отклик у комментаторов. Однако большинство из них признавали, что, хотя это и выглядит очень эффектно, но требует слишком уж много времени. Некоторые, впрочем, освоили некоторые приемы — и принялись выкладывать фотографии с получившимся результатом.
I've been doing it wrong all my life… pic.twitter.com/gB5J8N76oN— Kitt Bob (@bob_kitt) 17 марта 2019 г.
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