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Стиль жизни

12 способов оригинально завязать шнурки: в сети показали видео

14:30 20 марта 2019   153
Завязанные шнурки
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Сеть буквально заворожило видео с 12 способами завязывания шнурков. Изначально ролик, который длится чуть более двух минут, был размещен в китайской соцсети Weibo, откуда перекочевал в Twitter, где за два дня набрал уже более 12 миллионов просмотров, став вирусным.

Оригинальные способы завязывания шнурков вызвал большой отклик у комментаторов. Однако большинство из них признавали, что, хотя это и выглядит очень эффектно, но требует слишком уж много времени. Некоторые, впрочем, освоили некоторые приемы — и принялись выкладывать фотографии с получившимся результатом.

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