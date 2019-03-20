Под Николаевом найден застреленным председатель сельского совета

Происшествия

Утром в среду, 20 марта, в полицию поступило сообщение о том, что на окраине райцентра Березнеговатое Николаевской области на обочине обнаружен перевернутый автомобиль Chevrolet, в котором находится погибший водитель с огнестрельным ранением грудной клетки. Рядом с телом лежало принадлежавшее мужчине помповое ружье.

В отделе коммуникации полиции Николаевской области «ФАКТАМ» сообщили, что погибшим оказался 55-летний председатель одного из поселковых советов этого района. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции.

Как стало известно, речь идет о сельском голове Малиевки Александре Каверине.

В среду на Николаевщине произошло еще одно резонансное преступление. Около 6:00 в райцентре Новый Буг четверо преступников с холодным и огнестрельным оружием ворвались в дом местной жительницы и отобрали ювелирные изделия и деньги. После этого скрылись на автомобиле. По области введен оперативный план «Сирена». Открыто уголовное производство по статье УК Украины «Разбой».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Николаеве под зданием суда произошло двойное убийство. Житель Николаева застрелил супружескую пару одесситов, которым задолжал крупную сумму денег. После этого он сдался полиции. Вскоре выяснились резонансные детали убийства семьи кредиторов.

А под Кременчугом в машине застрелили бизнесмена.

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