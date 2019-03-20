Изнасилование бойца АТО и избиение заключенных: что на самом деле происходит в бердянской колонии

Происшествия

В Украине разгорелся скандал вокруг изнасилования бойца АТО в Бердянской исправительной колонии № 77. В СМИ появилась информация о том, что на территории учреждения заключенные надругались над 23-летним атошником Александром, обладателем ордена «За мужество», который после службы в зоне АТО получил три года лишения свободы и оказался в исправительной колонии. Правозащитники заявили, что Александра изнасиловали пять раз.

После того, как этот случай был предан огласке, стали всплывать другие шокирующие факты. Заключенные бердянской колонии заявили, что в стенах учреждения они регулярно подвергаются пыткам и продолжается это, по их словам, годами. Ситуацией в колонии уже заинтересовались в Госбюро расследований и открыли уголовные производства сразу по четырем статьям Уголовного кодекса. Однако атошник Александр заявление в правоохранительные органы почему-то так и не подал, и экспертизу, которая могла бы подтвердить факт изнасилования, не прошел

Так было изнасилование или нет? И что на самом деле происходит в бердянской колонии? «ФАКТЫ» выясняли подробности резонансной истории.

Первой о случае изнасилования в бердянской колонии сообщила координатор «Медійної ініціативи за права людини» Ольга Решетилова. Она же рассказала «ФАКТАМ» подробности инцидента. По ее словам, над Александром надругались еще в 2017 году, когда он только попал в бердянскую колонию.

- Я узнала об этом случае от членов ветеранской организации «Легион правды», куда обратились родственники Александра, — рассказала «ФАКТАМ» Ольга Решетилова. — Они показали целую стопку писем и заявлений, которые на протяжении почти двух лет писала мама Александра. Женщина пыталась добиться справедливости, но безрезультатно. Стало понятно, что если мы не предадим этот случай огласке, ничего не будет.

По словам Ольги Решетиловой, Александр действительно служил в зоне АТО и получил орден «За мужество». Но потом оказался под следствием за незаконное лишение свободы другого человека.

- Это очень неоднозначная история, — говорит Ольга. - Знаю, что Александр служил вместе со своим братом, и они, находясь в зоне АТО, получили приказ задержать одного местного жителя, которого считали сепаратистом. Они приказ выполнили и доставили этого человека туда, куда им сказали. Потом этот человек умер. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что это была естественная смерть. Но родственники умершего заявили в правоохранительные органы, что его удерживали незаконно. Так оба брата оказались под следствием и были осуждены. Командир, который давал им приказ, от всего открестился.

Первое время Александр сидел в мариупольском СИЗО, и там не было проблем. А потом его перевели в Бердянскую колонию. Когда Александр еще мог связно о чем-либо рассказывать (сейчас у него нарушена психика), он говорил маме, что его бьют. Рассказывал, что на зоне есть «козлы» — заключенные, которые сотрудничают с администрацией колонии. Когда Александр приехал на зону, от него начали требовать, чтобы он стал одним из таких. Он отказался. Подрался с кем-то из этих «козлов». С тех пор его в колонии начали бить.

Насколько я знаю, первый конфликт случился в августе 2017 года. Когда позже к нему приехала мама, он был весь синий от побоев. Мама в ужасе обратилась в администрацию колонии, но там толком ничего не объяснили. Тогда женщина написала заявление в бердянскую прокуратуру, которое, как выяснилось позже, куда-то пропало. Мама Александра обращалась и в прокуратуру Запорожской области, просила перевести ее сына в другую колонию. Но безрезультатно.

О том, что Александра изнасиловали, первым узнал его брат, который отбывал наказание в другом месте. Известно, что в этом принимали участие трое заключенных, а кто-то из сотрудников колонии стоял «на шухере».

— Александр заявлял об изнасиловании? Проходил медобследование?

- Сразу после случившегося его осматривали врачи в колонии. Врачи видели, что он был изнасилован, и могут это подтвердить. Они пока не общаются с прессой, но готовы давать показания правоохранительным органам. Двух врачей, которые не стали молчать, уже не допускают к работе в колонии. Однако в прокуратуре говорят, что основным и единственным доказательством изнасилования может быть только судебно-медицинская экспертиза, которую Александр проходить отказывается.

— Почему?

- После случившегося у него начались расстройства психики. Его дважды отвозили в психиатрическую больницу для заключенных в Вольнянске под Запорожьем. Там ему делали уколы, после которых он не мог пошевелиться. Что именно ему кололи, мы не знаем. Но если раньше он рассказывал маме о том, что происходило в колонии, то в больнице из него фактически сделали овоща. Сейчас он уже дома, но его состояние оставляет желать лучшего. Он называет маму по имени-отчеству, заявляет, что он сирота… Любое напоминание о происходящем в колонии только ухудшает его состояние. Поэтому пока что о прохождении экспертизы не может быть и речи. Сейчас он не хочет даже давать показания. Тем не менее, у нас есть свидетели, которые подтверждают изнасилование.

— Известно, кто именно из заключенных это сделал?

- С этим тоже проблема. Нам называли фамилию одного заключенного, но в прокуратуре сообщили, что этот человек никак не мог пересекаться с Александром. Дескать, когда Александр был в колонии, у этого заключенного обнаружили туберкулез и отправили его на лечение. А когда он был в колонии, на лечение наоборот отвезли Александра. То есть они вроде как вообще не пересекались. Сам Александр, как я уже сказала, сейчас говорить об этом отказывается и фамилий не называет.

По словам Ольги Решетиловой, после резонанса в СМИ в прокуратуре Запорожской области родственников Александра заверили, что расследование продолжается.

- Но ведь если бы в прокуратуре вовремя отреагировали на просьбу Сашиной мамы забрать его из колонии, всего этого не произошло бы, — говорит Ольга. — А то, что в этой колонии многие заключенные терпят пытки и издевательства, уже давно не новость. Правозащитники говорят об этом с 2012 года. Есть множество фактов о нарушении прав заключенных. Но в прокуратуре говорят, что это воры в законе таким образом пытаются раскачать ситуацию и добиться смены руководства в колонии. Возможно, кто-то действительно преследует такую цель. Но ведь это не значит, что нужно закрывать глаза на очевидные факты! Насколько мне известно, сейчас Государственное бюро расследований проверяет случаи избиений и издевательств над другими заключенными.

Бердянская колония № 77 действительно уже не раз попадала в скандалы, и все они касались жесткого обращения с заключенными. Например, в 2012 году около 500 арестантов объявили голодовку в знак протеста против нечеловеческого отношения к ним со стороны администрации. Проверка, которую проводила Бердянская межрайонная прокуратура, тогда установила «факт применения к одному из осужденных недозволенных мер воздействия».

Или скандал в марте 2015 года, когда харьковские правозащитники без предупреждения приехали в колонию и обнаружили, что 13 осужденных были жестоко избиты сотрудниками исправительного учреждения. Тогда правозащитники рассказали, что бердянская колония известна традицией встречать «новеньких» избиением, поэтому осужденные по дороге в автозаке решили вскрыть себе вены, надеясь таким образом избежать пыток. К слову, в Бердянской исправительной колонии № 77 отбывают наказание в основном за нетяжкие преступления, такие как кражи и грабежи.

После информации об изнасиловании участника АТО о пытках в колонии заговорили с новой силой. В сети появились видеоролики, на которых заключенные рассказывают о пытках со стороны администрации колонии. Например, на youtube-канале «Майдан Общественный контроль» появился рассказ одного из заключенных Дениса Кметя, который попал в колонию в начале января 2019 года:

- Когда меня принимали, сразу разбили нос. Это сделали люди из оперчасти колонии. Они били и других. Матюкают, берут за шиворот, выламывают руки, избивают… Нас раздели и заставили пробежать двадцать кругов абсолютно голыми, а потом еще по 500 раз присесть. Только после этого нам выдали робу и дали две минуты на то, чтобы помыться… На следующий день утром опять избили. Это делал старший дневальный и еще несколько сотрудников колонии. Били каждого по очереди и происходило это прямо там, где мы спали. После зарядки мы должны завтракать. На это дают ровно одну минуту. Если не все съел, тебя 30 раз бьют по пяткам железной трубой. Затем уборка. Если им кажется, что ты убираешь медленно, тебя опять побьют. При этом предупреждают: если будем делать глупости, пожалеем: «Есть человек — нет человека. Напишут, что сердечная недостаточность, и все». Меня вызывали в оперчасть, а там избивали резиновыми дубинками и берцами, выламывали руки. По лицу, правда, не били. Как-то старший дневальный сказал мне: «Звони своей маме. Пусть присылает деньги. Если не пришлет, с тобой все». То есть мама должна была присылать деньги за то, чтобы меня не трогали. Сначала он потребовал 120 тысяч. Я сказал, что таких денег нет. Он скинул до 30 тысяч, потом — до 15, а закончилось все тремя тысячами. Если ты на такие условия не соглашаешься, тебя бьют. Пытают плоскогубцами, загоняют иголки под ногти. У меня от этого почернели пальцы.

17 января у меня был суд. Когда я сказал, что хочу присутствовать на суде, а не слушать заседание в режиме конференции, мне выбили зуб. Они не дают ездить на суды, потому что заключенные могут кому-то рассказать о том, что творится в колонии. Я настаивал, и меня избили так, что я на три дня попал в санчасть.

Заключенный Денис Кметь рассказал о пытках в колонии

7 марта матери нескольких заключенных из Бердянской колонии № 77 записали официальное обращение к украинским властям с требованием повлиять на происходящее в колонии. Женщины рассказали, как их сыновей бьют, пытают и вымогают у них деньги. Матери заключенных сказали, что, если в ближайшее время ситуация не изменится, они объявят голодовку.

- Матери этих ребят доведены до отчаянья, — сказал «ФАКТАМ» адвокат Виктор Колбанцев. — О том, что происходит в этой колонии, известно уже давно. Все об этом говорят, но ситуация не меняется. Мне каждый день звонят мамы заключенных, рассказывают о случаях, которые не укладываются в голове. На днях разговаривал с мамой парня, которого избили так, что понадобилась полостная операция. Все говорят, что это делает администрация колонии вместе с «козлами». Вымогательство денег там — привычная практика. Есть люди, с которых таким образом вытянули до 300 тысяч гривен. В колонии, кстати, процветает сепаратизм. За то, что ты говоришь на украинском, тебя могут заставить пробежать 20 кругов. А что касается случая с 23-летним Александром, то, насколько мне известно, его изнасиловали за то, что у него есть орден «За мужество».

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Сейчас громкое дело расследует прокуратура. Однако заместитель прокурора Бердянской местной прокуратуры Александр Маленко уже заявил, что факты избиения заключенных пока не подтверждаются.

- В настоящее время продолжаются проверки по фактам, которые были получены правозащитниками, помощниками народных депутатов, средствами массовой информации от граждан, отбывавших наказание в бердянской колонии, родственников заключенных, — заявил на сессии горсовета Александр Маленко. — Идет досудебное следствие. По нашей информации факты избиений в колонии не подтверждаются. Мы провели опрос среди заключенных. Никто не подтвердил, что их бьют. У четверых обнаружены синяки, но они говорят, что сами нанесли себе эти травмы.

А вот в Государственном бюро расследований по Бердянской колонии № 77 открыли сразу несколько уголовных производств.

«Следователи ГБР начали досудебное расследование по признакам уголовных преступлений, предусмотренных статьями 127 ч.2 (Истязание группой лиц), 365 ч.2 (Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа), 364 ч.2 (Злоупотребление властью или служебным положением), 189 ч.2 (Вымогательство, совершенное повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или служебным лицом с использованием своего служебного положения) Уголовного кодекса Украины. Следователи теруправления ГБР проверят все факты возможных злоупотреблений должностными лицами Бердянской исправительной колонии № 77 и просят лиц, пострадавших от таких действий, предоставлять в теруправления информацию о преступлениях», — сказано в официальном сообщении ГБР.

Администрация Бердянской колонии № 77 разгоревшийся скандал не комментирует. Молчат и в Пенитенциарной службе — попытки «ФАКТОВ» получить у них комментарий успехом не увенчались.

Но есть и другая версия событий. Например, экс-глава Пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький уверен, что история с изнасилованным бойцом АТО — это очередная попытка криминальных авторитетов добиться смены руководства колонии. Вот что написал в Facebook Сергей Старенький:

«Я попытался разобраться в том, что там происходит. И это не всем понравится. Это учреждение, где сохранилось влияние администрации колонии на происходящие в ней процессы. Так сказать «красная» зона. Ее пытались расшатывать блатные в конце 2014-го, в 2016, и вот начали и сейчас. Инициатором «перекрашивания» колонии в черный цвет является никто иной как старый «добрый» «вор в законе» Лера-Сумской. Сейчас им выделены из общака около 20 000 негривен на то, чтобы расшатать колонию, на подкуп журналистов, на создание информационного фонда в интернет-сети. Цель — изменить руководство колонии, и назначить лояльное к криминалу…

Сейчас по ИК-77 пытаются раздуть два направления. Первое — «изнасилован атошник». Это не соответствует действительности. У этого осужденного действительно есть проблемы с психикой. Он дважды лечился в ИК-20 от психических расстройств, и сейчас там же лечится.

Его не насиловали в колонии, просто его поведение и отношение к себе очень напоминают «обиженных», которых раньше зэки насиловали за провинность. Вот это и используют. Сейчас как известно, по понятиям — «х…ем не наказывают».

Второе. Избитые заключенные. Темная история, в которой раздувают избиения якобы администрацией. Возможно, так и было. Но причин этого избиения нам не сообщают. Хотя уже сейчас известно, что об избиении заявляют только бывшие осужденные отрицательной направленности и известные в колонии провокаторы. И также известно, что драки были между осужденными, а не с сотрудниками. Так что это просто повод для информационного шума, как и вроде как изнасилованный атошник".

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Запорожской области в колонии до смерти избили заключенного. Это произошло в августе 2017 года. Тогда же похожий случай произошел в черниговском СИЗО — один заключенный убил другого во время утренней прогулки. Тогда же «ФАКТЫ» рассказывали о громком скандале в Одессе, где заключенный убил и расчленил сотрудницу СИЗО.

Фото в заголовке — Бердянск 24

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