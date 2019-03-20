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Мир

В Латвии посольству России не дали погордиться "присоединением" Крыма

15:41 20 марта 2019   79
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Инф. «ФАКТОВ»

После вмешательства МИДа Латвии в латвийском городе Даугавпилс закрыли выставку «Крымская весна 5 лет в родной гавани», посвященную аннексии Россией украинского полуострова. Об этом сообщает газета Latvijas avīze.

Выставка, открытая по инициативе российского генконсульства, начала демонстрироваться на прошлой неделе в помещении Российского общества в Даугавпилсе.

После вмешательства дипведомства Латвии и переговоров с российским посольством выставку свернули. В Российском обществе подтвердили закрытие.

Генконсульство России в Даугавпилсе рекламировало выставку в своих соцсетях, сопровождая рекламу пропагандистскими материалами о том, как якобы хорошо живут люди в аннексированном Крыму.

«Позиция министерства иностранных дел по нелегальной аннексии Крыма Россией хорошо известна. И она еще раз была повторена на прошлой неделе, когда, к сожалению, прошло пять лет с момента так называемого референдума. В связи с упомянутым случаем министерство провело необходимые дипломатические действия», — заявил пресс-секретарь МИД Латвии Янис Бекерис.

Напомним, Латвия построила на границе с Россией забор с колючей проволокой длиной 93 километра, а высота некоторых участков достигает 2,7 метров. Утвержденный проект строительства инфраструктуры государственной пограничной зоны вдоль латвийско-российской границы предусматривает обустройство всей границы с РФ в 283,6 км.

Как писали «ФАКТЫ», белорусские журналисты проигнорировали пресс-конференцию посла России в Беларуси Михаила Бабича, посвященную аннексии украинского Крыма, которая прошла в понедельник, 18 марта, в мультимедийном пресс-центре «Sputnik Беларусь».

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