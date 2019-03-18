26.73 / 27.13 30.15 / 30.81
Киев: +4
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Сущий ад: празднование годовщины аннексии Крыма шокировало сеть

7:46 18 марта 2019   379
Процессия
Инф. «ФАКТОВ»

В сети показали странное фото празднования пятилетней годовщины аннексии Крыма, которое устроили в одном из районов полуострова.

В кадре по дороге движется мрачная процессия, которую возглавляет украшенный венком с надписью «5» автомобиль.

«Чем дольше на это смотришь, тем больше ада замечаешь», — прокомментировал фото его автор, пишущий под ником «3й тОст за Prodigy».

«Хоронят русскую весну. Здоровья всем погибшим», — мрачно пошутил пользователь с ником ФОП Кролик.

Напомним, жители Москвы вышли на одиночные пикеты против российской аннексии Крыма. Их участники держали в руках плакаты «Крым.Итоги» (с указанием имен политузников Кремля), «Список Олега Сенцова» и «Крым вам вместо пенсий».

В свою очередь скандальный самопровозглашенный «глава Крыма» Сергей Аксенов неожиданно сдал Путина, заявив, что аннексией полуострова руководил лично хозяин Кремля.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт

Киев
+4

Ветер: 3 м/с  Ю
Давление: 746 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины