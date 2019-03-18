Сущий ад: празднование годовщины аннексии Крыма шокировало сеть

Украина

В сети показали странное фото празднования пятилетней годовщины аннексии Крыма, которое устроили в одном из районов полуострова.

В кадре по дороге движется мрачная процессия, которую возглавляет украшенный венком с надписью «5» автомобиль.

«Чем дольше на это смотришь, тем больше ада замечаешь», — прокомментировал фото его автор, пишущий под ником «3й тОст за Prodigy».

«Хоронят русскую весну. Здоровья всем погибшим», — мрачно пошутил пользователь с ником ФОП Кролик.

Напомним, жители Москвы вышли на одиночные пикеты против российской аннексии Крыма. Их участники держали в руках плакаты «Крым.Итоги» (с указанием имен политузников Кремля), «Список Олега Сенцова» и «Крым вам вместо пенсий».

В свою очередь скандальный самопровозглашенный «глава Крыма» Сергей Аксенов неожиданно сдал Путина, заявив, что аннексией полуострова руководил лично хозяин Кремля.



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