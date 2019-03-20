Хит " Плакала" группы KAZKA применили к украинским дорогам: смешное видео

Украина

Хит группы KAZKA вновь перепели на новый лад. Авторами новой версии стали жители Старосамборского района Львовской области, которые создали целый клип, посвященный ужасному состоянию местной дороги Мшанец-Стрилки С141 704. В кадре говорится, что этой 18-километровой дорогой вынуждены регулярно пользоваться жители 11 сел.

«Тут плакали всех авто водители — и „Лада“, и „Паджеро“ одинаково», — поют самодеятельные артисты.

Они объяснили цель своего творчества — привлечение внимания к электронной петиции, размещенной на сайтах Кабинета Министров и Львовского областного совета, в которой ее авторы обращаются к властям с призывом капитально отремонтировать многострадальную дорогу.

В описании к видео его автор, местный священник Роман Гром, утверждает, что ситуация с дорогой не меняется из года в год, а деятельность автодора ограничивается тем, что самые большие ямы засыпают (точнее, заливают) галькой из местной реки.

Главную роль в клипе исполнил студент Львовского национального университета Назар Титар

Видео продолжает набирать просмотры в сети, пользователи искренне поддерживают его авторов.

«Молодцы! Сказка на дороге на самом деле передает реалии, которые для властьпредержащих всех уровней, к сожалению, не понятны. Однако пример вашей борьбы однозначно вдохновляет всех, кто до сих пор не боялся встать на борьбу за правду!», — написал пользователь с ником Лис Микита.

Напомним, ранее в сеть попали фото жуткой дороги в Закарпатье, по которой каждый день вынуждены добираться в школу дети.

Однако в будущем ситуация может измениться — в Украине решили изменить строительные нормы при ремонте автодорог.



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