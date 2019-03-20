27.10 / 27.37 30.67 / 31.13
Киев: +7
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Хит " Плакала" группы KAZKA применили к украинским дорогам: смешное видео

15:57 20 марта 2019   243
Дорога на Львовщине
Инф. «ФАКТОВ»

Хит группы KAZKA вновь перепели на новый лад. Авторами новой версии стали жители Старосамборского района Львовской области, которые создали целый клип, посвященный ужасному состоянию местной дороги Мшанец-Стрилки С141 704. В кадре говорится, что этой 18-километровой дорогой вынуждены регулярно пользоваться жители 11 сел.

«Тут плакали всех авто водители — и „Лада“, и „Паджеро“ одинаково», — поют самодеятельные артисты.

Они объяснили цель своего творчества — привлечение внимания к электронной петиции, размещенной на сайтах Кабинета Министров и Львовского областного совета, в которой ее авторы обращаются к властям с призывом капитально отремонтировать многострадальную дорогу.

В описании к видео его автор, местный священник Роман Гром, утверждает, что ситуация с дорогой не меняется из года в год, а деятельность автодора ограничивается тем, что самые большие ямы засыпают (точнее, заливают) галькой из местной реки.

Главную роль в клипе исполнил студент Львовского национального университета Назар Титар

Видео продолжает набирать просмотры в сети, пользователи искренне поддерживают его авторов.

«Молодцы! Сказка на дороге на самом деле передает реалии, которые для властьпредержащих всех уровней, к сожалению, не понятны. Однако пример вашей борьбы однозначно вдохновляет всех, кто до сих пор не боялся встать на борьбу за правду!», — написал пользователь с ником Лис Микита.

Напомним, ранее в сеть попали фото жуткой дороги в Закарпатье, по которой каждый день вынуждены добираться в школу дети.
Однако в будущем ситуация может измениться — в Украине решили изменить строительные нормы при ремонте автодорог.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!

Киев
+7

Ветер: 1 м/с  В
Давление: 756 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины