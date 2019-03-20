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В ночь на 21 марта украинцы смогут увидеть "червячную" луну
Ночью 21 марта в 3:43 по Киеву украинцы смогут наблюдать полную луну, которую еще называют «вороньей» или «червячной». Суперлуние — это необычное и красивое явление, когда спутник Земли будет казаться на 10% больше, чем обычно.
В мартовское полнолуние на поверхность выползает огромное количество дождевых червей («червячная» луна). Полакомиться ими слетается множество пернатых — отсюда название «воронья» луна.
Предстоящее мартовское полнолуние совпадет с астрономическим началом весны — весенним равноденствием.
Термин «суперлуна», или «суперлуние» нельзя считать научным, однако его часто используют для описания условий, когда полная луна или молодая луна находятся ближе всего к Земле. Известно, что орбита движения Луны вокруг Земли не идеально круглая, и Луна в разные моменты времени находится на разном расстоянии от Земли.
Во время «суперлуния» спутник приближается и достигает ближайшей к Земле точки своей орбиты — перигея. Противоположностью «суперлуне» считают «микролун», когда спутник находится в самой дальней точке своей орбиты, в апогее.
Как известно, первое из трех суперлуний в 2019 году произошло в январе и совпало с полным лунным затмением в некоторых частях мира, которое окрасило наш спутник в темно-красный цвет. Второе суперлуние этого года состоялось 19 февраля. В это время Луна подошла к Земле на расстояние (между центрами) 356 763 километра.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в 2019 году весеннее равноденствие наступает 20 марта в 23:58 по Киеву. С астрономической точки зрения, с весеннего равноденствия начинается весна. Астрологи считают, что в этот день нужно избавиться от всего ненужного, а Вселенная может услышать любые просьбы и желания.
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