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Украина

Луценко придумал арифметическую задачу о подкупе избирателей: как решить

16:19 20 марта 2019   61
Деньги в сумке
Инф. «ФАКТОВ»

В Ровенской области задержали одного из участников сети подкупа избирателей с 2,5 миллионами гривен наличными. Жителя Дубно задерживали сотрудники Госбюро расследований, СБУ и Генпрокуратуры. Ранее сообщалось, что в Харькове обнаружили колл-центр, организаторы которого запугивали жителей города и намекали на неприятности в случае прихода на избирательный участок.

Об этом в социальных сетях сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, предложивший решить «простую арифметическую задачку».

«Если участник Всеукраинской сети депутата Д. получает от киевского штаба в сумке 2,5 млн гривен „черного нала“ для победы кандидата Ю. в городе с населением в 35 тысяч,
то сколько такой наличности планирует потратить штаб Ю. для победы в стране с количеством избирателей 35 миллионов? Если кто-то может ответить на значительно более сложный вопрос о том, откуда у штаба такие неучтенные в избирательном фонде средства, прошу связаться с следователями ГБР», — пишет Юрий Луценко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Юрий Луценко заявлял, что на предстоящих президентских выборах на все нарушения действующего законодательства от правоохранителей последует «быстрая» реакция и наказание.

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