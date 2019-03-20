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Шоу-бизнес

Телеведущего Дмитрия Комарова подстрелили при нападении в Бразилии: появилось странное видео

1:10 20 марта 2019   588
Дмитрий Комаров
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В Бразилии совершено вооруженное нападение на украинского ведущего и журналиста программы «Мир наизнанку» Дмитрия Комарова. Такой вывод можно сделать из видео, опубликованного на YouTube канале ACTOR FIGHT и сопровождающегося хэштегом #dmytrokomarov.

В описании к ролику говорится «Моим украинским друзьям не очень повезло». Что именно произошло и подробности инцидента пока неизвестны.

На кадрах видно, как ведущий гуляет по городу, а за ним следуют неизвестные мужчины. Далее все начинают бежать за ведущим, и, судя по звукам, стрелять в него. На этом видео обрывается.

Пользователи живо отреагировали на увиденное. Некоторые выражают сочувствие телеведущему.

«Меня переворачивает от увиденного. Не шарю, прикол это или нет. Но очень переживаю. Уважаю его и не хочу, чтобы с ним что-то случилось. Надеюсь, что это участие в каком-то местном фильме. Правда по выражению лица, я бы не сказал, что это игра, если игра, то очень высокого уровня. Ждем объяснения и официальной информации», «Скажите, что это постанова, я не выдержу его смерти﻿»,— пишут они.

Но большинство комментаторов ставят под сомнение видеоряд ролика, считая его попыткой телеведущего подогреть интерес к своему шоу.

«Разогревает желание людей посмотреть его новую передачу, молодец», «Ахаха, целый боевик», «Похоже на постановку», ﻿"Монтаж не годится, актерское мастерство не годится. И вообще Дима вечно переигрывает", «Слишком много крови для одного пули и тем более в плечо, он снимался для них в фильме», «Кино снимали. Он цел и невредим», «Судя по названию канала постановка… Если снимали специально то не очень правдиво, но все равно стремно», — иронизируют такие пользователи.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Дмитрий Комаров рассказал, как в Бразилии встретился с наркобароном. По словам телеведущего, всем членам съемочной группы было страшно, но от своих намерений они не отказались.

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