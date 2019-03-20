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ЦИК отказал в регистрации на выборах российским наблюдателям от ОБСЕ
ЦИК отказала в регистрации 24 официальным наблюдателям от ОБСЕ-БДИПЧ, которые имеют гражданство России. Об этом в Facebook сообщила координатор гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская.
По ее информации, было подано более 600 личных и паспортных данных кандидатов в официальные наблюдатели от этой организации.
«ЦИК в своем отказе ссылается на нормы действующего законодательства, запрещающие привлекать к участию в миссиях наблюдения граждан государств, которые признаны в Украине страной-агрессором, или страной-оккупантом», — пишет Айвазовская.
Напомним, ОБСЕ включила в список наблюдателей на выборах в Украине 24 россиян, несмотря на действующий в нашей стране запрет представителям страны-агрессора быть наблюдателями на украинских выборах.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президентские выборы в Украине 31 марта будут проходить под наблюдением самого большого количества представителей различных мониторинговых организаций — всего их должно быть около 1,5 тысяч.
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