27.10 / 27.37 30.67 / 31.14
Киев: +7
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

ЦИК отказал в регистрации на выборах российским наблюдателям от ОБСЕ

19:46 20 марта 2019   9
избирательные урны
Инф. «ФАКТОВ»

ЦИК отказала в регистрации 24 официальным наблюдателям от ОБСЕ-БДИПЧ, которые имеют гражданство России. Об этом в Facebook сообщила координатор гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская.

По ее информации, было подано более 600 личных и паспортных данных кандидатов в официальные наблюдатели от этой организации.

«ЦИК в своем отказе ссылается на нормы действующего законодательства, запрещающие привлекать к участию в миссиях наблюдения граждан государств, которые признаны в Украине страной-агрессором, или страной-оккупантом», — пишет Айвазовская.

Напомним, ОБСЕ включила в список наблюдателей на выборах в Украине 24 россиян, несмотря на действующий в нашей стране запрет представителям страны-агрессора быть наблюдателями на украинских выборах.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президентские выборы в Украине 31 марта будут проходить под наблюдением самого большого количества представителей различных мониторинговых организаций — всего их должно быть около 1,5 тысяч.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!

Киев
+7

Ветер: 3 м/с  С
Давление: 756 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины