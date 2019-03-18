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Политика

Прозрачнее некуда: нынешние президентские выборы будут рекордными по числу наблюдателей

13:25 18 марта 2019   90
На избирательном участке
Инф. «ФАКТОВ»

Президентские выборы в Украине 31 марта будут проходить под наблюдением самого большого количества представителей различных мониторинговых организаций — всего их должно быть около 1,5 тысяч. Об этом на брифинге заявил советник министра внутренних дел Иван Стойко.

По его словам, из этой цифры 742 официальных наблюдателя зарегистрировано от иностранных государств, а также от различных международных организаций.

«Вы знаете, на эти выборы у нас будет невероятное количество наблюдателей — наибольшее за время избирательных кампаний в Украине. Это ориентировочно около 1,5 тысяч», — цитирует представителя МВД УНН.

Напомним, ОБСЕ включила в список наблюдателей на выборах в Украине 24 россиян, несмотря на действующий в нашей стране запрет представителям страны-агрессора быть наблюдателями на украинских выборах.

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