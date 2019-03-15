ОБСЕ включила в список наблюдателей на выборах в Украине 24 россиян

Политика

В список кандидатов в состав краткосрочной миссии по наблюдению за выборами президента Украины, которые состоятся 31 марта, включены 24 кандидатуры, которые предложила Россия. Список всех кандидатов Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) направило в Киев, сообщает «Интерфакс-Украина».

«БДИПЧ только что направил в Центральную избирательную комиссию Украину список имен, предложенных странами-членами ОБСЕ в качестве краткосрочных наблюдателей в миссию ОБСЕ по наблюдению за президентскими выборами в Украине. В списке 24 человека, предложенных РФ», — сказал официальный представитель БДИПЧ ОБСЕ Томас Раймер.

26 февраля президент Украины подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины по наблюдению за избирательным процессом в Украине», которым вводится запрет представителям РФ быть наблюдателями на украинских выборах.

Напомним, руководство РФ пыталось любыми способами направить своих наблюдателей на выборы в Украину. После того, как МИД Украины поставило в известность Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ о том, что наблюдатели от России на президентских выборах 31 марта в стране регистрироваться не будут, в РФ заявили, что российские наблюдатели приедут в Украину в составе миссии ОБСЕ.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Россия подготовила несколько «сценариев» для освещения украинских выборов. Один из них — провозглашение результатов голосования «нелегитимными». Для этого в соцсетях идет активная подготовка: будут вбросы о низкой явке и о результатах, якобы не отражающих волю избирателей.

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