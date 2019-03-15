- 16:12 Кремль готовит кровавую провокацию в Донецке: что об этом известно
- 16:11 ОБСЕ включила в список наблюдателей на выборах в Украине 24 россиян
- 16:03 Россия готовится отдавать Крым назад, — Константин Боровой
- 15:58 Cемейные фото счастливых Брэдли Купера и Ирины Шейк с дочкой появились в сети
- 15:56 КПВВ "Новотроицкое" закроют на один день: названа причина
- 15:42 В Хмельницком пьяный водитель, убегая от полиции, получил нагоняй от мамы
- 15:32 Стало известно о смерти известного украинского режиссера
- 15:28 В Харькове неадекваты устроили погром в популярном парке
- 15:15 Жертвами теракта в Новой Зеландии едва не стали известные спортсмены
- 15:12 Вспоминают, когда надо показать «злых бандеровцев»: фигурант дела «2 мая» открыто признал, что Россия его бросила
ОБСЕ включила в список наблюдателей на выборах в Украине 24 россиян
В список кандидатов в состав краткосрочной миссии по наблюдению за выборами президента Украины, которые состоятся 31 марта, включены 24 кандидатуры, которые предложила Россия. Список всех кандидатов Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) направило в Киев, сообщает «Интерфакс-Украина».
«БДИПЧ только что направил в Центральную избирательную комиссию Украину список имен, предложенных странами-членами ОБСЕ в качестве краткосрочных наблюдателей в миссию ОБСЕ по наблюдению за президентскими выборами в Украине. В списке 24 человека, предложенных РФ», — сказал официальный представитель БДИПЧ ОБСЕ Томас Раймер.
26 февраля президент Украины подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины по наблюдению за избирательным процессом в Украине», которым вводится запрет представителям РФ быть наблюдателями на украинских выборах.
Напомним, руководство РФ пыталось любыми способами направить своих наблюдателей на выборы в Украину. После того, как МИД Украины поставило в известность Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ о том, что наблюдатели от России на президентских выборах 31 марта в стране регистрироваться не будут, в РФ заявили, что российские наблюдатели приедут в Украину в составе миссии ОБСЕ.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Россия подготовила несколько «сценариев» для освещения украинских выборов. Один из них — провозглашение результатов голосования «нелегитимными». Для этого в соцсетях идет активная подготовка: будут вбросы о низкой явке и о результатах, якобы не отражающих волю избирателей.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?