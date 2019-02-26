Никаких россиян на выборах: Порошенко подписал закон, возмутивший страну-агрессора

Политика

Во вторник, 26 февраля президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины по надзору за избирательным процессом в Украине», в котором гражданам России запрещается быть наблюдателями на выборах 2019 в Украине. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Предусматривается, что официальным наблюдателем не может быть: лицо, являющееся гражданином (подданным) государства, признанного парламентом государством-агрессором или государством-оккупантом; лицо, предложения по которому инициированы или внесены государством, признанным ВР государством-агрессором или государством-оккупантом.

Также законом определяется, что официальным наблюдателем от иностранных государств, международных организаций не может быть: лицо, являющееся гражданином (подданным) РФ; лицо, предложения по которому инициированы или внесены Россией.

Законом также предусмотрено дополнить соответствующими нормами законы «О выборах президента», «О выборах народных депутатов Украины», «О местных выборах».

Напомним, руководство РФ пыталось любыми способами направить своих наблюдателей на выборы в Украину. После того, как МИД Украины поставило в известность Бюро по демократии и правам человека ОБСЕ о том, что наблюдатели от России на президентских выборах 31 марта в стране регистрироваться не будут, в РФ заявили, что российские наблюдатели приедут в Украину в составе миссии ОБСЕ.

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