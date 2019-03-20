Анна Седокова в леопардовом бикини взорвала сеть (фото)

Шоу-бизнес

Популярная певица Анна Седокова, недавно возмутившая поклонников голым фото в постели, взбудоражила сеть новым пикантным снимком. Сексапильная красотка опубликовала на своей странице в Instagram новое горячее фото, на котором позирует в крошечном леопардовом бикини, подчеркнув свой пышный бюст и оголив накачанный пресс.

«Мы бежим с тобою будто от гепарда. Посмотри, ведь где-то рядом наша панда» — загадочно подписала пикантный снимок певица.

На другом фото Анна позирует в плаще с хищным принтом, подчеркнув талию поясом. Ее образ дополняют светло-лиловые перчатки и серьги с камнями.

Поклонники засыпали Анну комментариями, похвалив ее за роскошные формы и подтянутую фигуру. Особенно, если учитывать то, что она является матерью трех детей.

Напомним, Седокова воспитывает 14-летнюю дочь Алину от первого брака Алину от футболиста Валентина Белькевича. Младшую дочь Монику, которой исполнилось 7 лет, она родила от второго мужа Максима Чернявкского. Два года назад Анна родила вне брака сына Гектора, отцом которого называют бизнесмена Артема Комарова, но сама Седокова не называет имя отца младшего ребенка.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что голливудская комедийная актриса Эми Шумер на восьмом месяце беременности бегала голой по парку и позировала на камеру ради пиара. А певица и телеведущая Регина Тодоренко спуятя три месяца после родов похвасталась шикарной фигурой на пляже.

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