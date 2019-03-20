Украина

В Украине заработал сервис, который поможет выпускникам школ определиться с выбором вуза

Министерство образования и науки разработало рекомендации для поступающих в университеты и выборе специальности. Они были опубликованы на сайте аналитического центра CEDOS по ссылке:

Разработку рекомендаций в МОН объясняют имеющимся перекосом на рынке труда — когда для выпускников ВУЗов не хватает рабочих мест и они вынуждены переквалифицироваться.

Рекомендации сделаны в формате чеклиста с комментариями. Пользователь может ознакомиться с каждым пунктом, отметив те советы, которыми воспользуетесь при выборе места учебы, после чего оценить полученный результат.

«Чем больше отметок вы поставите, тем выгоднее будет вложение. И тут не идет речь только об оплате за обучение, на которое тратите средства вы сами или государство… Очень важно, чтобы избранное вами высшее образование было качественным. Тогда оно позволит „отбить“ сделанную инвестицию», — заявил директор CEDOS Егор Стадный.

Напомним, с 21 мая в Украине стартует основная сессия Внешнего независимого оценивания знаний, оглашение результатов должно состояться до 25 июня 2019 года.

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